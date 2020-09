La société mère de variétés Penske Media Corp. a conclu un accord avec MRC pour acquérir Billboard, Vibe et le Hollywood Reporter.

L’opération appelle PMC et MRC à créer deux coentreprises sous une entité nouvellement créée baptisée PMRC.

PMC dirigera les opérations quotidiennes d’un portefeuille élargi de marques de divertissement et de musique sous la bannière PMRC qui réunira pour la première fois deux institutions commerciales hollywoodiennes sous le même toit. Billboard, Vibe et le Reporter se joindront à PMC’s Variety, Rolling Stone and Music Business Worldwide.

La deuxième coentreprise demande à MRC d’utiliser ses actifs de production de contenu – qui incluent Dick Clark Productions – pour développer de nouveaux contenus et opportunités commerciales tirés d’histoires et d’autres propriétés intellectuelles des marques PMRC.

PMC et MRC continueront à opérer indépendamment en dehors des coentreprises. L’accord a été annoncé mercredi matin par le PDG de PMC Jay Penske et les co-PDG du MRC Asif Satchu et Modi Wiczyk.

«Ce sont toutes des marques que j’admire depuis longtemps. Billboard, The Hollywood Reporter et Vibe ont créé certains des meilleurs contenus dans leurs industries respectives et ont énormément contribué à la qualité accrue du journalisme couvrant le divertissement et la musique aujourd’hui », a déclaré Penske. «Nous nous sentons très chanceux pour ce partenariat précieux avec l’équipe exceptionnelle de MRC et l’opportunité de perpétuer l’héritage de ces formidables marques pour les prochaines décennies.

Les discussions sur une transaction entre PMC et MRC pour les marques d’actualités de divertissement de cette dernière durent depuis un certain temps.

«Nous avons beaucoup de respect pour Variety, Rolling Stone et Music Business Worldwide et, ce qui est tout aussi important, le leadership de PMC que nous avons appris à bien connaître et que nous avons hâte de collaborer dans ces deux entreprises», ont déclaré Satchu et Wiczyk .

Le pacte promet de bouleverser le paysage du journalisme professionnel de l’industrie du divertissement. Les avoirs de PMC en dehors de l’entreprise PMRC comprennent Deadline, WWD, She Media, Sportico et Robb Report.

Variety célèbre cette année son 115e anniversaire. Hollywood Reporter a été fondé en 1930 par William «Billy» Wilkerson, un conteur et entrepreneur qui possédait également la célèbre discothèque Ciro et qui a contribué à faire de Las Vegas une Mecque du jeu après la Seconde Guerre mondiale.

The Reporter a été lancé en tant que premier quotidien commercial basé sur la côte ouest à servir Hollywood, contrairement à l’hebdomadaire Variety basé à New York. L’édition Daily Variety basée à Los Angeles a fait ses débuts en 1933, déclenchant une féroce rivalité entre les journaux de la ville d’Hollywood qui dure depuis près de 90 ans.

Les racines de Billboard couvrant les nouvelles de l’industrie de la musique et les ventes de musique enregistrée remontent à 1894. Vibe, se concentrant sur le hip hop et la culture pop, a commencé en 1993 en tant que partenariat avec les publications Quincy Jones et Time Inc.

Billboard, THR et Vibe ont tous fait partie de l’activité M&A ces dernières années.

En 2010, THR est passé d’un format quotidien à un format hebdomadaire suite à son acquisition par Guggenheim Partners. L’ancien président de Guggenheim, Todd Boehly, a acquis les trois publications ainsi que les bannières de production Dick Clark Productions et MRC lorsqu’il a quitté la société d’investissement en 2015.

PMC a acquis Variety en 2012.

Plus à venir