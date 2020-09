Le attendu Kena: Pont des esprits C’est un autre des titres retardés en raison de la pandémie. Son studio de développement, Ember Lab, a annoncé que le lancement du jeu déplacé au premier quart de 2021.

Il lancement était prévu pour plus tard cette année sur PS4, PS5 et PC via la boutique Epic Games. Cependant, en raison des complications du télétravail et de la pandémie de Covid-19, Ember Lab n’est pas prêt à le publier si tôt. Dans une déclaration publiée sur Twitter, l’équipe a fait part de ses raisons remettre à plus tard le lancement du jeu:

«L’équipe d’Ember Lab est submergée et flattée par la réponse positive et le grand soutien de Kena: Bridge of Spirits. Ses paroles aimables et son enthousiasme pour le jeu ont été une inspiration pour notre équipe. Cette année a apporté de nombreux défis, et notre transition vers le travail à domicile a fait partie des raisons pour lesquelles le développement est plus lent que prévu.

C’est pour cette raison que nous avons pris la difficile décision de reporter le lancement de Kena: Bridge of Spirits jusqu’au premier trimestre 2021. Ce n’était pas facile de prendre cette décision, mais nous pensons que c’est la meilleure pour le jeu et aussi pour le bien de l’équipe. Nous utiliserons ce temps pour peaufiner le jeu comme il le mérite et offrir une expérience qui répond à notre vision et à nos attentes. Nous sommes impatients de partager plus d’informations sur Kena avec vous dans les prochains mois et de vous offrir une expérience incroyable au début de l’année prochaine.