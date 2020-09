Pooja Bhatt a écrit une note inspirante pour aider les autres à commencer leur propre voyage vers la sobriété.

L’actrice et cinéaste Pooja Bhatt a partagé un article inspirant pour ceux qui luttent constamment pour surmonter l’alcoolisme. L’actrice a toujours parlé ouvertement de son parcours de lutte contre l’alcoolisme. Maintenant, Pooja Bhatt a pris son compte sur les réseaux sociaux pour partager une note avec une photo simple mais élégante d’elle. Dans son message, elle a mentionné qu’elle continuerait à parler de son parcours pour aider les autres à commencer leur propre parcours de sobriété.

Le message de Pooja se lit comme suit: «Trois ans et neuf mois sobres aujourd’hui. Un quart de plus et j’en aurai quatre. En tant que personne qui buvait ouvertement, j’ai choisi de récupérer ouvertement. J’ai vraiment senti qu’il était important de partager mon parcours pour le dire aux autres , les femmes en particulier, qui ont peut-être du mal à ne pas être seules et si je pouvais le faire, elles pourraient le faire. A été ridiculisée par certains, mais louangée par la plupart pour son courage. Je me demandais pourquoi les gens qualifiaient de parler ouvertement des problèmes de toxicomanie de courage. Et aussi pourquoi il y a un ‘anonyme’ attaché à des groupes qui vous aident à vous rétablir. Je comprends plus que jamais aujourd’hui que c’est parce que les gens simplifient / stigmatisent le comportement addictif et ont tendance à le criminaliser sans essayer de comprendre pourquoi quelqu’un a utilisé une substance au départ. ”

L’actrice a ajouté: «L’alcool est une drogue et c’était ma drogue de choix. Ce n’est pas parce que c’est socialement acceptable que ce n’est pas le cas. J’ai dû trouver plus d’excuses pour NE PAS boire ces dernières années que je n’en ai jamais eu pour boire à des amis, des ennemis et des connaissances «bien» intentionnées. Une société fracturée ne peut guérir et évoluer que lorsque nous essayons de «comprendre» au lieu de porter constamment un jugement. Quand nous faisons preuve d’empathie au lieu de calomnier. Jusque-là et même au-delà, je continuerai à parler d’un lieu de compassion et de vérité, dans l’espoir qu’il y ait UNE personne là-bas que je pourrais inciter à commencer leur propre voyage de sobriété et à rester sur leur chemin. Alors aidez-moi Dieu! #sobrietyrocks #eachonereachone #eachonehealone #onedayatatime #onestepatatime #youarenotalone ”.

De plus, Pooja a fait de nombreux films à succès comme Sadak, Chaahat, Border et plus encore. Elle a récemment fait un retour sur grand écran avec la suite de son film à succès Sadak. Outre Pooja, le film a également présenté Alia Bhatt, Aditya Roy Kapoor et Sanjay Dutt dans les rôles principaux. Il a été réalisé par Mahesh Bhatt.

