Pour cuire des œufs durs riches et nutritifs, nous n’avons besoin que d’une casserole, de suffisamment d’eau et de la cuisinière. Cependant, il est courant d’entendre des personnes âgées dire qu’il faut ajouter une cuillère à café de bicarbonate de soude ou même du vinaigre.

Astuce pour faire cuire des œufs durs

Cuire des œufs durs est peut-être le moyen le plus simple de les préparer, la difficulté commence quand on doit enlever la coquille et on finit par faire des dégâts. Pour éviter cela, nous pouvons ajouter 1 cuillère à café de Bicarbonate de sodium dans l’eau ça marche!

Quelle est la bonne façon de procéder?

Dans une casserole, nous mettons suffisamment d’eau à feu vif et quand elle commence à bouillir, nous ajoutons le Bicarbonate de sodium et les œufs. Nous cuisinons 10 minutes ou plus selon la taille des œufs.

Ensuite, nous passons les œufs dans de l’eau froide et tout ce que nous avons à faire est de tapoter doucement et de retirer soigneusement la coquille, grâce au bicarbonate de soude Il aura une texture douce et lisse très facile à enlever.

Remarque: En cas de ne pas avoir Bicarbonate de sodium pour faire sortir facilement la coquille des œufs durs, on peut la remplacer par un jet de vinaigre blanc sans aucun problème.Que dites-vous, osez-vous l’essayer?