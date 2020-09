Alors que les démocrates évaluent leurs options sur la façon d’empêcher Mitch McConnell de remplir le siège de Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême, une tactique qu’ils devraient oublier immédiatement est de faire valoir qu’il serait hypocrite de la part de McConnell de se bloquer dans un nouveau juge si proche d’une élection. De toute évidence, c’est le cas, étant donné que Ginsburg est décédé quarante-cinq jours avant les élections de 2020, et c’était la raison pour laquelle McConnell avait bloqué le candidat de Barack Obama deux cent soixante-neuf jours avant les élections de 2016. Mais quiconque connaît le sénateur républicain de la longue carrière politique du Kentucky sait qu’il se fiche de l’hypocrisie; comme le président Trump, il est à l’abri de la honte.

«McConnell fera tout ce qui sert ses intérêts. Nous le savons », m’a dit Norman Ornstein, peu de temps après avoir appris la mort de Ginsburg. Ornstein, politologue et chercheur résident à l’American Enterprise Institute dont l’expertise est le Congrès, a très bien connu tous les leaders de la majorité au Sénat au cours des cinquante dernières années, y compris McConnell. La question maintenant, cependant, est de savoir comment McConnell définira son intérêt personnel.

Comme je l’ai signalé en avril, à huis clos, McConnell a collecté des fonds auprès de grands donateurs conservateurs pendant des mois en promettant que, peu importe à quel point les élections seraient proches, il installerait le choix de Trump à la Cour suprême. Comme me l’a dit un ancien responsable de la Maison Blanche de Trump, «McConnell a dit à nos donateurs que lorsque RBG reçoit sa récompense, même si c’est en octobre, nous obtenons notre juge. Il dit que c’est notre surprise d’octobre.

Mais maintenant que le moment est là, le calcul n’est pas si simple. Vendredi soir, McConnell a publié une déclaration promettant qu’un candidat de Trump «recevra un vote sur le parquet du Sénat américain». Alors que l’obstruction de McConnell au candidat d’Obama, Merrick Garland, a fait de lui le fléau des libéraux, il l’a considérée avec fierté comme la seule «décision la plus importante que j’ai prise dans ma carrière politique». Lui et beaucoup d’autres pensent que cela a donné à Trump sa victoire en motivant le bloc évangélique politiquement puissant à voter pour Trump, malgré leurs doutes à son sujet, car il a promis de pourvoir le poste vacant à la Cour avec un conservateur social. Il est tout à fait possible que le même scénario se reproduise en novembre, avec Trump et McConnell offrant un autre cadeau séduisant aux évangéliques.

Mais McConnell est aussi ce qu’Ornstein appelle «un pragmatiste impitoyable», dont le but n ° 1 a toujours été de rester chef de la majorité au Sénat. Il a fait de la transformation conservatrice du système judiciaire fédéral son projet favori, mais s’il doit choisir entre un autre juge de droite ou garder le contrôle du Sénat, personne qui le connaît bien ne pense qu’il hésiterait un instant à le faire. tout ce qui est nécessaire pour rester au pouvoir. En fait, à l’été 2016, alors qu’il semblait que Trump perdrait face à Hillary Clinton, loin d’être affligé par les faibles perspectives de son parti, McConnell savourait la probabilité d’être le républicain le plus puissant du pays, selon un confident qui lui a parlé alors.

Le problème pour McConnell maintenant est qu’il peut être impossible pour lui à la fois de confirmer un nouveau juge et de conserver son pouvoir personnel en tant que chef de la majorité. Une prise de pouvoir trop brutale pour la Cour pourrait provoquer tant d’indignation parmi les démocrates et les indépendants qu’elle pourrait saper les candidats républicains au Sénat en novembre. Comme il le sait mieux que quiconque, les sondages montrent que les espoirs républicains de tenir le Sénat sont très douteux. Si Joe Biden est élu, ce qui permet à un vice-président démocrate de voter au Sénat, les démocrates n’ont besoin que de remporter trois sièges pour remporter la majorité. Et, pour le moment, selon de récents sondages, les challengers démocrates ont de bonnes chances contre les titulaires républicains du Maine, de l’Arizona et du Colorado. Les démocrates ont également des plans pour capturer des sièges en Caroline du Sud et dans l’Iowa.

Personne ne sait avec certitude comment la politique du siège de Ginsburg se déroulera lors de courses serrées au Sénat. Mais le problème place probablement certains des candidats républicains les plus menacés dans des situations très difficiles. Dans le Maine, par exemple, Susan Collins ne peut pas se permettre d’aliéner la base Trump en votant contre un choix de la Cour conservatrice ou d’aliéner les femmes républicaines modérées, qui ne veulent pas d’un système judiciaire radicalement de droite. Tard dans l’après-midi de samedi, Collins a contredit la ligne de McConnell, déclarant dans un communiqué: «Pour être juste envers le peuple américain, qui sera soit réélire le président, soit en sélectionner un nouveau, la décision sur une nomination à vie à la Cour suprême devrait être faite par le président élu le 3 novembre. Quelques heures avant l’annonce de la mort de Ginsburg vendredi, Lisa Murkowski, une sénatrice républicaine d’Alaska à l’esprit indépendant, a déclaré qu’elle pensait qu’il était trop tard pour un vote de confirmation, déclarant à un intervieweur de la radio publique que «je ne voterais pas pour confirmer un Candidat à la Cour suprême. »

Compte tenu de ces complications, prédit Ornstein, McConnell pourrait «utiliser certains éléments de retard». McConnell n’a manifestement présenté aucun calendrier lorsqu’il a promis un vote au Sénat pour le candidat de Trump. Ornstein pense qu’il pourrait retarder un vote jusqu’à la fin des élections pour couvrir ses membres mais, en attendant, obtenir des promesses de soutien privées de leur part. Cela signifierait qu’il aurait les voix pour faire passer une confirmation par le Sénat pendant la période boiteuse après les élections, peu importe qui a remporté la Maison Blanche.

Les observateurs du Sénat suggèrent que la première chose que McConnell a probablement fait après avoir appris la mort de Ginsburg a été d’appeler tous les membres de son caucus, afin de déterminer si cela aiderait ou blesserait ses membres à forcer un vote de confirmation de la Cour suprême. Vendredi soir, il a également lancé un avertissement à peine voilé aux membres de son caucus de se taire ou, comme il l’a dit, de «faire attention et de garder la poudre sèche». Selon le Washington Post, qui a obtenu une copie de la lettre de McConnell, il a averti: «Pour ceux d’entre vous qui ne savent pas comment répondre, ou pour ceux qui sont enclins à s’opposer au vote d’un candidat. . . ce n’est pas le moment de vous enfermer prématurément dans une position que vous pourriez regretter plus tard.

Garder les sénateurs républicains en ligne faisait également partie des principales préoccupations de McConnell lorsque Antonin Scalia est décédé de manière inattendue, en février 2016. McConnell a immédiatement coordonné avec Leonard Leo, alors vice-président exécutif du puissant groupe juridique conservateur la Federalist Society, pour comploter une voie à suivre qui éviterait ce que Léo aurait appelé «une cacophonie de voix». Pour garder le contrôle, ils ont élaboré un plan. Bien qu’il reste onze mois dans le deuxième mandat du président, McConnell a immédiatement annoncé qu’il bloquerait le vote de tout candidat d’Obama parce que c’était une année électorale, et il a donc soutenu que «le peuple américain devrait avoir une voix dans le choix de sa prochaine Cour suprême. Justice. Par conséquent, ce poste ne doit pas être pourvu tant que nous n’aurons pas un nouveau président. » Le spécieux était à couper le souffle. Depuis la fondation du pays, le Sénat a confirmé dix-sept candidats à la Cour suprême au cours des années électorales. De plus, le «peuple américain» avait fait un choix: il avait élu Obama. Mais, en dépit de se déclarer conservateurs qui respectent les précédents, McConnell, en consultation avec Leo, a simplement inventé une nouvelle règle pour couvrir leur mépris radical des précédents passés et des normes acceptées.