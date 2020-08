Ce 24 août, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, mieux connu sous le nom de Jorge Luis Borges, aurait terminé une année de plus. Un écrivain argentin qui, bien qu’il soit principalement reconnu pour son littérature de fiction et de poésieQuand on pense à lui, une image caractéristique d’un mal (ou d’un bien) qui l’a suivi toute sa vie vient aussi à l’esprit: la cécité.

Cependant, cela n’a jamais signifié un grand obstacle pour les lettrés sud-américains, qui a pris ce handicap plus comme un outil que comme un obstacle.

«Un écrivain, ou tout homme, doit penser que tout ce qui lui arrive est un instrument; tout lui a été donné dans un but et cela doit être plus fort dans le cas d’un artiste. Tout ce qui lui arrive, même les humiliations, les embarras, les mésaventures, tout cela lui a été donné sous forme d’argile, comme matériau de son art, il doit en profiter », a-t-il déclaré un jour lors d’une conférence dont le thème principal était la cécité.

Perte de couleurs

Revenons à l’époque où Borges atteignit sa maturité littéraire, commença à avoir une reconnaissance mondiale et devint directeur de la Bibliothèque nationale d’Argentine: un 1955. Année qui, malgré tout, a été marquée dans sa vie pour une autre raison: c’est quand il s’est déclaré aveugle.

Cette condition ne lui est pas venue soudainement; c’était quelque chose qui, comme la couleur des yeux ou des cheveux, il a hérité de sa famille paternelle. Oui, tant son arrière-grand-père que sa grand-mère et enfin son père ont souffert de la même chose que l’écrivain.

En fait, Borges se souvient que depuis le début de sa vie, sa vue a commencé à s’estomper lentement. L’auteur lui-même de « Le jardin des chemins bifurqués », raconte qu’à l’âge de neuf ans, il a dû commencer à porter des lunettes « à fond de bouteille ».

Bien que cela l’a aidé à 19 ans, quand il était en Espagne, à ne pas entrer dans le service militaire. Puis, à 28 ans, un spécialiste l’évalue et lui recommande une opération; Entre 1927 et 1955, il a été opéré huit fois sans amélioration, et cette dernière année il a été déclaré aveugle.

A ce propos, il a dit que sa cécité se déroulait comme un abandon progressif des couleurs et des formes: «Je peux encore déchiffrer certaines couleurs, je peux encore déchiffrer le vert et le bleu. Il y a une couleur qui ne m’a pas été infidèle, la couleur jaune … Le blanc a disparu ou se confond avec le gris. Quant au rouge, il a complètement disparu ».

Finalement, À 80 ans, sa vue a définitivement disparu et, six ans plus tard, qui a inventé le monde fantastique de Tlön, meurt d’un cancer du foie..

Bref diagnostic de votre cécité

L’Argentin a décrit la perte de la vue comme une lente descente dans l’obscurité. Même si, pour Mario Enrique de la Piedra Walter, chirurgien qui a écrit deux articles sur son handicap (« Éloge de l’ombre. Diagnostic de la cécité par Jorge Luis Borges » et « Diagnostic étiologique de la cécité par Jorge Luis Borges sur la base de son œuvre littéraire »), son état était unique.

« Il s’agit en réalité d’une cécité exceptionnelle, pointée par une anomalie dans la perception des couleurs et la perte de vision asynchrone des deux yeux », commente-t-il dans l’un des articles publiés dans Nexos.

Oui, ce spécialiste a mené une enquête en prenant des informations biographiques et des poèmes, ainsi que des déclarations lors d’entretiens et de conférences par l’auteur de « El Aleph » pouvoir diagnostiquer, à l’aide de données cliniques, les causes les plus courantes de cécité chronique, le type d’incapacité dont souffrait Borges.

Il a même utilisé des photographies de différentes étapes de la vie de l’écrivain, pour illustrer les manifestations physiques de sa perte de vue: comment son regard se déplaçait vers le centre en raison du strabisme et de l’affaissement de sa paupière droite. Et avec toutes ces informations, il a réussi à atteindre une cause possible de sa cécité: la myopie dégénérative..

Le spécialiste souligne qu’avec le dossier selon lequel d’autres parents de l’Argentin, auparavant, souffraient de cette même maladie, il est établi qu’il s’agit d’une perte visuelle héréditaire «autosomique dominante».

Il explique dans ScienceDirect: «Elle se caractérise par des manifestations de type dyschromatopsie (daltonisme), en particulier une protanopie (ne distinguant pas le rouge) et une vision trouble jusqu’à évoluer vers une amaurose bilatérale. Elle s’accompagne d’altérations ophtalmiques dans lesquelles se détachent myopie, strabisme convergent majoritairement du côté droit et ptosis palpébral majoritairement droit (tombant de la paupière) ». De plus, il met en évidence les opérations de cataracte et de décollement de la rétine.

Les dons de Jorge Luis Borges

Nous avons déjà parlé de la manière dont la cécité affectait sa vie, et même de ce qui pouvait être la cause de son état; cependant, il est nécessaire de parler de la question la plus importante: l’influence de ce handicap, dans sa littérature.

Peut-être, où vous pouvez voir le premier éblouissement de la perte de sa vue dans ses créations, est dans « Le poème des cadeaux », vers dans lesquels il a exprimé ses sentiments lorsqu’il est devenu directeur de la Bibliothèque nationale d’Argentine, mais aussi de se sachant aveugle: « Personne ne pleure en larmes ou en reproche / cette déclaration de la maîtrise / de Dieu, qui avec une magnifique ironie / m’a donné les livres et la nuit. »

Après avoir remarqué son aveuglement, il a pris une décision: « Depuis que j’ai perdu le monde bien-aimé des apparences, je dois créer autre chose, je dois créer ce qui arrive au monde visible que, en fait, j’ai perdu. »

Et oui, après avoir accepté sa condition, en 1955, il a écrit des livres tels que: «El hacedor» (1960), «El libro de arena» (1975) et «Neuf essais dantesques» (1982); en plus de poèmes tels que: « Elogio de la sombra » (1969), « El oro de los tigres » (1972), « El ciego I », « El ciego II » et « Un ciego » (1975).

Enfin, en 1977, lors d’une conférence à Buenos Aires intitulée «Cécité», Jorge Luis Borges déclara ne pas se laisser intimider par elle: «La cécité n’a pas été une misère totale pour moi».

Il a même indiqué que ce handicap, qu’il considérait comme un cadeau, lui en donnait plus: «Il m’a donné l’anglo-saxon, il m’a donné partiellement le scandinave, il m’a donné la connaissance d’une littérature médiévale que j’aurais ignorée, ça m’a donné d’avoir écrit de nombreux livres, bon ou mauvais, mais cela justifiait le moment où ils ont été écrits « .

* Avec des informations de Lien, ScienceDirect et « Cécité », Jorge Luis Borges, 1977