Cardi B et Offset divorcent-ils pour infidélité?

Après l’annonce de leur divorce mardi 15 septembre, des sources affirment que l’infidélité est la raison de leur divorce.

“Offset a triché à peu près tout le temps [they’ve been together], mais Cardi a détourné le regard à cause du bébé “, a déclaré une source à People. Le couple partage leur fille de 2 ans, Kulture Kiari.” Elle ne voulait pas non plus être gênée. Mais elle en a assez », ont-ils expliqué.

TMZ a rapporté que Cardi, né Belcalis Almanzar, avait déposé les documents de divorce dans le comté de Fulton contre Offset, dont le nom légal est Kiari Cephus.

Cardi est répertoriée comme la plaignante et demande à Offset de couvrir ses frais de litige et d’avocat. Elle a également demandé que leurs actifs et dettes qu’ils ont acquis ensemble, soient répartis également.

De plus, Cardi demande la garde complète de leur fille. Selon le document juridique, son avocat affirme qu’elle est “une personne apte et appropriée pour avoir la garde légale de l’enfant mineur avec le pouvoir décisionnel final sur les questions de garde légale, et pour avoir la garde physique principale de l’enfant mineur”, dit-il . “Le pétitionnaire demande à la Cour d’accorder un tel arrangement de garde sur une base temporaire et permanente.”

Offset aurait trompé Cardi en 2018. Elle a révélé la raison pour laquelle elle était restée avec lui dans une interview avec Cosmopolitan. «C’est comme si tout le monde descendait dans mon cou comme: ‘Pourquoi ne le quittez-vous pas? Vous avez une faible estime de vous-même. Je n’ai pas une faible estime de moi », expliquait-elle à l’époque.

“Je sais que j’ai l’air bien. Je sais que je suis riche, je sais que j’ai du talent. Je sais que je pourrais avoir n’importe quel homme que je veux – n’importe quel basketteur, joueur de football,” continua Cardi. «Mais je veux travailler sur ma merde avec mon homme, et je n’ai pas à expliquer pourquoi», a-t-elle poursuivi. “Je ne suis pas ta propriété. C’est ma vie … Je vais prendre mon temps, et je vais décider de ma décision.”