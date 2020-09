PRINCIPE de Christopher Nolan sera présenté en première au Mexique ce 16 septembre 2020.

S’ils lisent ou entendent quelqu’un parler du format IMAX, ils diront presque toujours la même chose: c’est une expérience impressionnante. Et nous disons cela en spectateurs, mais aussi en suivant les paroles des cinéastes et des réalisateurs qui ces dernières années ont davantage parlé du sujet, mais surtout ils ont été enclins quand il s’agit de interpréter ses œuvres cinématographiques.

Maintenant bien. Les caméras et le format IMAX sont sur le marché depuis longtemps, mais la réalité est que cela fait un peu moins de 15 ans qu’il a cessé d’être une « restauration », pour faire partie des plateaux de tournage et un défi pour offrir la meilleure qualité possible au public.

Et c’est là que ça entre en jeu le nom de Christopher Nolan et son dernier long métrage intitulé TENET, qui, oui ou oui, devrait être vu sur un écran IMAX (dans toute sa splendeur). Mais pourquoi?Quelle est la différence entre un théâtre conventionnel et un théâtre spécial? Cela affecte-t-il la façon dont nous vivons le film? Le film lui-même est-il différent des autres?

Nous résoudrons pas à pas tous ces doutes pour les convaincre que TENET doit être vu sur un écran géant … croyez-nous, nous le disons par expérience.

IMAX et sa relation avec Christopher Nolan

Il Format IMAX Il est sur le «marché» depuis un moment. Au début, il était habitué à films documentaires (principalement des courts métrages sur la nature ou dans l’espace), mais il a cédé la place au cinéma commercial et aux grandes productions vers la seconde moitié de la première décennie du nouveau millénaire (à partir de 2005 donc). Des films comme La matrice ou la trilogie du Seigneur des anneaux ont été réédités basé sur Digital Media Remastering afin de pouvoir les voir sur les écrans IMAX.

Mais en réalité, C’est M. Christopher Nolan qui a donné toute son impulsion aux productions cinématographiques à gros budget… et il l’a fait avec beaucoup de succès. En 2005, Nolan a sorti Batman Begins, et l’énorme succès de ce film lui a permis d’atteindre un budget plus important pour le deuxième volet de la trilogie: The Dark Knight. Et cela s’est traduit par des caméras IMAX.

Cinéaste britannique et Wally Pfister, directeur de la photographie de The Dark Knight et d’autres productions de Nolan comme Memento ou Inception, ils ont filmé certaines scènes au format IMAX. Certains spécialistes assurent que 2008 et ce film ont révolutionné le cinéma, puisqu’il a légitimé l’utilisation « native » des caméras IMAX. ET nous sommes d’accord.

Nolan a tourné quelques plans avec des caméras IMAX, les plus impressionnantes du film: ces grandes séquences rapides où tout semble chaotique. Mais au milieu de cette action, il y a des images haute résolution parfaitement définies qui donnent aux scènes une apparence beaucoup plus grande qu’elles ne le sont. Et donc l’idée est née que IMAX est synonyme de blockbuster, celui de Christopher Nolan …

Les films qui sont venus plus tard dans la filmographie de Nolan, ont cédé aux charmes d’IMAX. En réalité, le réalisateur et Pfister ont déjà pensé à tourner l’intégralité du film Dark Knight Rises avec IMAX, mais c’était pratiquement impossible. Parce que?

Quelles sont ses qualités… et ses difficultés?

On associe le mot IMAX aux écrans, mais comme on l’a expliqué, c’est un outil filmique qui fournit une image énorme et haute résolution. Compte tenu de cela, nous nous demandons pourquoi diable n’a pas été fait plus de films comme celui-ci. Et les réponses sont plus compliquées qu’on ne le pense.

Décrivons d’abord ses qualités. Les proportions d’un écran IMAX sont de 1,43: 1 tandis que celles d’un écran standard sont de 2,39: 1. La différence est grande, vous avez donc besoin d’un appareil photo qui capture une image qui «couvre» cette taille. Et ce sont les IMAX dans l’une de ses définitions, comme le 70 mm.

Ceux-ci ont une taille et une résolution plus grandes que les systèmes conventionnels, ils créent donc une image beaucoup plus organique que le numérique. L’image est nette, très détaillée et grande, sans perdre ses qualités plus fines. D’ici L’amour de Nolan pour ces caméras qui sont rares, ou en d’autres termes, chers.

Ces caméras et films sont très lourds, les mouvements de caméra sont donc limités. C’est pourquoi il est impressionnant que Nolan ait filmé des scènes d’action dans The Dark Knight avec ces caméras. En outre, On dit qu’ils nécessitent une formation spéciale et la présence d’un technicien qui s’occupe de l’appareil photo et de son utilisation.

Parmi ses qualités, qui semblent également des inconvénients, est que ils font tourner le film horizontalement, donc il « imprime » 15 perforations sur 70 mm, et pour cette raison il doit fonctionner plus vite qu’un appareil photo classique pour pouvoir capturer 24 images par seconde.

Cela rend la caméra extrêmement bruyante et peu fonctionnelle pour filmer des scènes où il y a du silence ou beaucoup de dialogue.. Si quelqu’un a utilisé un IMAX pour une scène de deux amants révélant leur amour, les dialogues devraient être remplacés dans ADR … ce qui se traduit par plus de travail pour l’édition sonore. Ce n’est pas impossible, mais c’est compliqué.

Et encore une chose, la photographie. La photographie d’un film est de la plus haute importance quel que soit le format, l’appareil photo ou l’histoire, mais dans un format IMAX, il prend une certaine pertinence pour une raison simple: l’image finale est tellement monumentale qu’il faut prendre grand soin de garder toute l’action au centre et ne manquez pas l’attention du public.

TENET, le plus grand spectacle de Nolan

Il y a 12 ans, Christopher Nolan a «inauguré» l’utilisation des caméras IMAX lors du tournage d’un film à grande échelle. Et bien que les résultats aient été impressionnants, peu de réalisateurs disposant d’un budget énorme ont osé l’utiliser. Ils se comptent sur les doigts de la main avec Transformers: Revenge of the Fallen, Star Wars: The Force Awakens et Mission: Impossible – Ghost Protocol.

Ces nombres se convertissent en Christopher Nolan, ou plutôt ils le gardent, au sommet de ce format et au plus haut point de l’industrie cinématographique. Et c’est ainsi que nous revenons à TENET. Ce dernier long métrage de Nolan est, selon ses propres termes, sa «production la plus ambitieuse».

Il a emmené toute son équipe de tournage et les a emmenés dans sept pays différents pour filmer un film impressionnant sur le temps, la perception de celui-ci et les différentes façons dont cet élément peut être utilisé pour manipuler l’espace.

TENET nous présente « The Protagonist », un agent secret qui doit empêcher la fin du monde ou la troisième guerre mondiale, étroitement liée au renversement du cours du temps; c’est-à-dire lorsqu’un objet ou une personne inverse son entropie et qu’il est capable de reculer. Mais ce ne sont pas des voyages dans le temps, mais quelque chose de beaucoup plus complexe: la construction et la perception du monde qui nous entoure.

Pour ca, « The Protagonist » rejoint un sujet nommé Neil, avec qui il étudie la signification de l’entropie inverseuse, comment le faire et quelles en seraient les conséquences fatales que tout était inversé. Avec cela, aussi complexe que cela puisse paraître et connaissant Nolan, cela nous donne une idée du spectacle visuel qu’est TENET.

TENET a été filmé dans son intégralité 70 mm et en IMAX (les différences au moment du montage sont presque minimes), celles-ci accompagnées de caméras Panavision qui utilisaient de nouveaux objectifs pour fonctionner en basse lumière.

Le directeur de la photographie Hoyte van Hoytema a fait un travail spectaculaire accompagné de l’éditeur Jennifer Lame, qui a assuré que TENET avait moins de 300 clichés VFX. Moins de 300 clichés avec effets spéciaux dans un film où le temps est linéaire et en même temps va à l’envers …

Bref, et on le redit, TENET est un spectacle visuel impressionnant et monumental qui s’accompagne d’un son surround dans lequel non seulement les effets sonores se démarquent, mais aussi la partition produite par Ludwig Göransson. TENET est fait pour être vu au cinéma, dans de grands formats, plus précisément sur un écran IMAX. Il n’y en a pas d’autre.