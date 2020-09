Drew a assuré aux fans qu’elle n’était « pas fermée pour affaires », mais qu’elle enlève cette période de sa vie à ses rencontres avec des hommes.

Drew Barrymore a absolument écrasé le jeu pendant toute sa carrière! Après avoir fait ses débuts dans nul autre que Stephen Spielbergs 1982, « ET: The Extra-Terrestrial » à seulement 7 ans! Après avoir été dans l’industrie toute sa vie, Drew a joué un certain nombre de rôles prolifiques dans des films tels que « Charlie’s Angels », « The Wedding Singer » et « Never Been Kissed », se catapultant vers la renommée et le succès internationaux.

Aujourd’hui âgée de 45 ans, elle prend une pause pour assumer rôle après rôle et s’est lancée dans un tout nouveau projet, son propre talk-show! « The Drew Barrymore Show » a été bien accueilli et la star en partage pas mal, y compris des détails sur sa vie amoureuse! Bien qu’il soit l’une des stars les plus connues d’Hollywood, Drew n’est pas intéressé à sortir avec des hommes, de si tôt, et voici pourquoi!

Drew Barrymore est célibataire!

Drew Barrymore est passé de l’actrice hollywoodienne à l’animateur de talk-show! Laissez à Drew Barrymore le soin de lancer son propre talk-show pendant une pandémie mondiale, mais elle l’a certainement réussi. La star a présenté sa nouvelle aventure, « The Drew Barrymore Show », plus tôt ce mois-ci et elle a été un succès absolu! La star de « Santa Clarita Diet » a joué sur à peu près tout, de sa carrière à sa vie personnelle et bien sûr, les rencontres!

Dans un épisode récent, Drew Barrymore a révélé qu’elle «jure les hommes», et ce depuis 5 ans maintenant! L’actrice prend une page de l’actrice, le livre de Jane Fonda, et le fait avec fierté. Elle est apparue dans le talk-show de Drew la semaine dernière et Barrymore n’a pas pu contenir son admiration pour Jane et son refus de sortir avec d’autres hommes. Bien que ce ne soit en aucun cas une nouvelle révélation pour Drew, étant donné qu’elle met les rencontres en veilleuse depuis 2015, c’est quelque chose qu’elle évite activement, et nous ne la blâmons pas!

Les rencontres sont difficiles, et quand vous rencontrez le mauvais gars, cela ne fait qu’empirer les choses! « Je n’ai tout simplement pas la bande passante, je ne sais pas si je suis prêt à ouvrir [up]. Je ne peux tout simplement pas l’intégrer », a déclaré Barrymore. Bien que Jane Fonda ait pensé que Drew était« trop jeune »pour jurer quoi que ce soit, Drew n’était pas d’accord et est fière de se concentrer sur elle-même et sur sa carrière incroyablement réussie.

Bien que cela puisse sembler un changement permanent, Drew a assuré aux fans qu’elle n’était « pas fermée pour affaires », mais qu’elle enlevait cette période de sa vie à ses rencontres avec des hommes, et avec un tout nouveau talk-show, et un succès en plus, on dirait qu’elle est sur quelque chose! En plus de Jane Fonda, Drew avait ses copines dans son talk-show la semaine dernière pour une réunion « Charlie’s Angels », et les fans étaient obsédés. Si jurer les hommes signifie plus de Drew, Cameron et Lucy, alors nous sommes à bord!

