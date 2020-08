Il y a des émissions de télévision qui restent populaires longtemps après leur diffusion et le Dr Quinn: Medicine Women est l’une d’entre elles. L’émission était une série télévisée dramatique occidentale américaine qui suivait l’histoire d’une femme, le Dr Michaela “Mike” Quinn, qui cherchait de nouvelles aventures en tant que médecin.

Erika Flores a joué très tôt dans ‘Dr. Quinn ‘comme Colleen.

Dans la série, le Dr Quinn rencontre une sage-femme nommée Charlotte Cooper qui a été mordue par un serpent à sonnette au cours de l’un des épisodes. Elle a demandé l’aide du Dr Quinn qui n’a pas pu lui sauver la vie, mais elle lui a fait une promesse encore plus grande. Pendant qu’elle était sur son lit de mort, Charlotte a demandé au Dr Quinn de s’occuper de ses enfants: Matthew, Colleen et Brian.

Colleen Cooper était la fille adoptive du Dr Quinn qui était à sa charge après la mort de sa mère. Avec son frère aîné et son frère cadet, Colleen était l’un des personnages principaux de la série.

Source: CBS

Erika Flores a joué Colleen de 1993 à 1995, quand elle a quitté son rôle au milieu de la saison 3. Le personnage n’est pas mort – au lieu de cela, le rôle a été refondu avec Jessica Bowman. Jessica a continué à jouer le rôle de Colleen pendant le reste de la série de 1995 jusqu’à ce qu’elle disparaisse en 1998.

La refonte de Colleen était considérée comme controversée à l’époque et, alors que tous les autres membres de la distribution avaient signé des contrats de cinq ans au moment où la série était négociée pour la première fois, Erika a hésité à le faire et a demandé un contrat avec moins de temps. .

Le spectacle a été annulé dans sa sixième saison.

Pourquoi Erika Flores a-t-elle quitté «Dr. Quinn ‘?

De nombreuses rumeurs ont circulé concernant la décision d’Erika de quitter la série – en particulier en raison de la décision de quitter le milieu d’une saison. Une rumeur qui a été populaire – à travers quelques babillards électroniques – est qu’Erika a quitté la série parce qu’ils ne la payaient pas assez.

Il y a aussi une rumeur qui a circulé selon laquelle le père d’Erika “lui a donné un ultimatum pour mettre fin au contrat à moins qu’ils ne lui offrent plus d’argent, ou qu’il la coupe financièrement.” Cependant, Erika a toujours nié que cela était vrai.

Selon une page Facebook dédiée en tant que page de fans pour Erika, il y avait plusieurs raisons pour lesquelles elle a choisi de quitter la série toute seule.

«C’était vraiment une décision difficile de partir, et quand je suis parti, j’ai dû faire un choix personnel pour me séparer de l’émission», lit-on dans le post Facebook, prétendant être un extrait d’une interview avec Erika. “Je n’ai rien lu, je n’ai fait aucune interview, je ne voulais pas faire d’interview, je me suis juste éloigné de ça à l’époque.”

Le message a continué: “Plus tard, bien sûr, j’entendrais des amis et des gens dont je savais ce qui se disait, et les rumeurs de: ‘elle voulait plus d’argent, ou son père l’a forcée à quitter la série’. [sic] de ceux-là étaient vrais. “

Ajoutant: “En quittant la série … j’ai en fait quitté la veille de mon seizième anniversaire, quiconque a un adolescent ou en a été un, bien sûr, vous ne pouvez pas vraiment dire à un jeune de quinze ou seize ans quoi faire ou quoi penser . Quitter le spectacle, honnêtement envers Dieu, était mon choix. À cette époque de ma vie, j’avais beaucoup de choses personnelles en cours, j’avais certaines priorités personnelles. ”

