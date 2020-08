Jeffree Star vient de révéler son nouvel intérêt amoureux dans un post Instagram confortable – mais pourquoi a-t-il rompu avec son ancien petit ami Nathan Schwandt?

Tout le monde pensait que Jeffree Star et Nathan Schwandt formaient le couple parfait. Les deux hommes étaient ensemble pendant cinq ans et ont publié leur somptueux live ensemble sur les réseaux sociaux.

Mais dans une torsion de choc, le couple s’est séparé au début de 2020 et Jeffree a publié une vidéo émouvante discutant de la rupture.

Des mois plus tard, on spécule que Jeffree a un nouveau petit ami basketteur, mais certains fans ne savent toujours pas pourquoi Jeffree et Nathan ont rompu. Tout sera expliqué!

Jeffree Star sortait avec Nathan Schwandt depuis 5 ans

Jeffree a rencontré son petit ami Nathan Schwandt en 2014 et le couple est sorti pendant 5 ans. Nathan était là depuis le début du voyage Internet de Jeffree, le regardant passer d’un petit gourou de la beauté à la possession de son propre empire de la beauté.

Dans une vidéo, Nathan a révélé que la relation avait commencé avec lui glissant dans les DM Instagram de Jeffree, et le reste appartenait à l’histoire. Le couple possédait de nombreuses maisons ensemble et vivait ensemble une vie froide mais extrêmement glamour.

Donc, quand ils se sont séparés au début de 2020, tout le monde a été un choc énorme, les fans pensant que le couple était invincible.

Pourquoi Jeffree et Nathan ont-ils rompu?

En janvier 2020, la star de Jeffree a mis en ligne une vidéo intitulée «We Broke Up» dans laquelle il a confirmé que le couple s’était séparé quelques semaines auparavant.

Au début de la vidéo, il a dit qu’il était dévasté, triste et en état de choc et qu’il utilisait les dernières semaines pour guérir. «L’amour de ma vie n’est plus ici tous les matins», dit-il.

Jeffree laisse entendre que l’une des raisons pour lesquelles ils ont rompu est que Nathan n’a jamais voulu être sous les projecteurs. Il explique également comment la mort de leur chien a eu un impact sur leur relation ainsi que sur les problèmes de santé de la famille.

Cependant, tout au long de la vidéo, il discute continuellement à quel point il aime Nathan, et il semble que la rupture ne soit pas aigre.

Les fans pensent que Jeffree a un nouveau petit ami

Sept mois après s’être séparé de Nathan, il semble que Jeffree Star ait peut-être un nouveau petit ami. Le gourou de la beauté a posté une photo confortable sur Instagram qui se montrait assis sur les genoux de l’homme, et l’homme avait les bras enroulés autour du dos de Jeffree.

Bien que Jeffree ait gardé son nom et fait face à un mystère, les fans ont rapidement révélé son identité. La photo montrait des traits très distinctifs, car l’homme avait les deux bras couverts de tatouages. Tout ce que les fans avaient à faire était de déterminer à qui appartenaient les tatouages ​​- ce qui était facile!

Cela n’a vraiment pas pris longtemps et les fans ont rapidement révélé son identité d’Andre Marhold, un basketteur professionnel de Caroline du Nord.

Jeffree n’a pas encore confirmé ou nié si le nouvel homme est en fait son petit-ami, mais il a légendé la photo: «Merci pour toutes les bénédictions que Dieu a apportées dans ma vie cette année.» Et les gens ont immédiatement supposé que c’était son nouvel amant!

Jeffree met fin aux rumeurs sur Instagram

Après de nombreuses spéculations, Jeffree a profité de son histoire Instagram hier (26 août) pour mettre fin aux rumeurs de petit ami.

Jeffree a fait valoir que lui et Andre traînaient simplement et qu’André était célibataire. Il a déclaré: «Je sais que les rumeurs et les mensonges sont amusants, mais sachez simplement que je suis en train de sortir avec quelqu’un d’extraordinaire célibataire.»

