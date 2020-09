Photo par Jesse Grant / . pour Nickelodeon

TikTok a éclaté lorsque l’influenceuse adolescente Danielle Cohn a publié une couverture que les gens pensaient qu’elle essayait de prétendre être la sienne. Une interprétation de la chanson à succès «Foolish» d’Ashanti en 2002 a été publiée par Danielle et a immédiatement reçu des réactions négatives.

Danielle a également posté la chanson sur son Spotify et n’aurait apparemment pas crédité Ashanti comme l’auteur-compositeur-interprète qui a initialement publié «Foolish». Cependant, dans la section «Réalisé par», elle a inscrit son propre nom en laissant vide le crochet «Écrit par».

Danielle Cohn, qui aurait maintenant 16 ans, est devenue célèbre en 2016 après avoir publié des vidéos de synchronisation labiale sur des chansons célèbres. Avec plus de 18 millions d’abonnés sur TikTok, Danielle est une influenceuse en plein essor, alors regardez cet espace!

METTRE À JOUR: Marcus Rashford fait face à plus d’abus en ligne

Danielle a mis en ligne une vidéo d’elle-même sur TikTok où elle peut être vue danser sur sa nouvelle reprise de «Foolish» à l’origine par Ashanti. Danielle a reçu des réactions négatives sur les réseaux sociaux après que les gens aient pensé qu’elle avait “ volé ” la chanson sans créditer Ashanti.

Danielle a sous-titré son TikTok «Faire une vidéo sur ma nouvelle chanson» et la section des commentaires a rapidement été inondée de haine. Certains utilisateurs ont commenté comment cela avait «ruiné» l’original, mais la plupart ont noté qu’il n’y avait aucune mention de la «nouvelle chanson» comme une reprise.

La mère de Danielle s’est rendue sur Instagram pour la défendre et a sous-titré un post Instagram relatant les faits. Dans le message, la mère de Danielle déclare clairement que l’autorisation nécessaire pour faire la couverture a été légitimement donnée.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

De nombreux fans de Cohn pensent que le contrecoup n’est pas nécessaire car Danielle a correctement qualifié sa sortie de «couverture» sur YouTube et a également donné des crédits à Ashanti sur Instagram. Par conséquent, il semble que la controverse de sa légende TikTok n’aurait pas dû devenir aussi incontrôlable.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

– veuillez arrêter de citer ceci avec «iTz a CovEr». Je ne suis pas stupide, je sais ce qu’est une couverture. Et je n’ai jamais dit que non. Au départ, elle n’a pas donné de crédit à Ashanti sur TikTok, elle a dit «MA NOUVELLE CHANSON». et elle a fait de la marchandise pour vendre et tirer un profit de «Her New Song». PUHLEASE stfu. pic.twitter.com/FVurSerOOz

– 𝙻𝚒𝚋𝚋𝚢 𝙵𝚘𝚕𝚏𝚊𝚡 (@BAAQ_) 6 septembre 2020