Lors d’une scène de la première de la saison 3 de “Southern Charm” de Bravo, diffusée à l’origine en avril 2016, Kathryn Dennis, membre de la distribution, fait le tour de la maison de sa famille en Caroline du Sud – une plantation – à son invité, K. Cooper Ray.

“Et il y a en fait un cimetière d’esclaves là-bas – pas de blague!” Dit Dennis. Ray s’exclame, “Wow!” Ensuite, ils discutent de la plantation. «Alors c’était une plantation de riz?» Demande Ray. Dennis répond, allègrement: «Oui. Riz, coton et tabac. »

Comme l’a rapporté Variety le mois dernier, Bravo a sorti quatre épisodes de “Southern Charm” de ses chaînes de vidéo à la demande pour les examiner pour un contenu raciste. Trois des épisodes ont été restaurés sur BravoTV.com, l’application Bravo et le service VOD par satellite et par câble de Bravo complètement intacts.

Mais cette scène de plantation de la troisième saison, selon un porte-parole de Bravo, sera supprimée. Il sera effacé avant la remise en VOD de l’épisode. (L’absence des épisodes de “Southern Charm” a été remarquée pour la première fois dans une vidéo TikTok par l’utilisateur @thetalkofshame.)

La décision de supprimer une partie de l’histoire d’une émission est épineuse, selon Shari Levine, vice-présidente exécutive de la production de Bravo. Si la réalité montre comment les gens vivent, est-ce qu’effacer quelque chose de choquant ou de gênant est la bonne réponse? Surtout quand c’est une scène qui a déjà été diffusée?

«C’est une question très difficile que vous posez. Parce que c’est vraiment la lutte de l’époque; c’est la question du temps », a déclaré Levine. «Les gens se comportent d’une certaine manière, et c’est inconfortable pour un grand nombre de personnes – mais c’est aussi le reflet d’un moment d’une culture.»

Bravo

Bravo fan @thetalkofshame, qui est noir, et commente fréquemment les émissions du réseau, n’est pas d’accord avec l’effacement. Dans un TikTok sur l’histoire de Variety à propos de l’épisode «Southern Charm» qui passerait sous le couteau, elle a déclaré: «Voici la chose: je ne veux pas que ces scènes soient coupées. Auraient-ils dû être glamour lors de leur première diffusion? Absolument pas. Mais maintenant que nous savons mieux, nous devrions tous avoir à regarder comment ce pays a été construit – d’où vient vraiment l’argent ancien.

C’est un vrai dilemme, a déclaré Levine. «Nous avons des sentiments très mitigés à ce sujet.» Et à propos de cette scène spécifique, Levine a ajouté: “C’est exactement ce que Kathryn a ressenti au moment où elle le disait.”

Il n’y a peut-être pas de réponse parfaite. Bravo a fait l’objet d’un examen particulier ces derniers mois, et a renvoyé deux stars des «Règles de Vanderpump» – Stassi Schroeder et Kristen Doute – après des actions racistes jugées intolérables par le réseau. «Nous avons clairement fait un choix en ce qui concerne les« règles de Vanderpump », et nous avons été très bruyants à ce sujet», a déclaré Levine. «Nous sommes conscients de ce qu’est le moment. Et nous ressentons tous la même chose en termes d’intolérance et en termes d’appartenance à une culture qui n’inflige pas de douleur aux gens.

L’emploi continu de Kathryn Dennis – la star de cette scène “Southern Charm”, qui a été sur les six saisons de l’émission – était également en question cette année. Il y a plusieurs mois, Dennis a été critiqué pour avoir envoyé un emoji de singe à l’activiste de Charleston Mika Gadsden, une femme noire. L’incident a eu lieu en mai lors d’une dispute au sujet d’un défilé de bateaux Trump qui s’est déroulé sur les réseaux sociaux.

Dennis s’est excusée sur Twitter, et elle sera en effet de retour pour la saison 7 de «Southern Charm», qui a commencé le tournage plus tôt cet été.

Sur la question plus large de savoir comment gérer le contenu qui pourrait être un moment propice à l’apprentissage pour certains téléspectateurs et horriblement offensant pour d’autres, Levine a déclaré que c’était compliqué.

«C’est un endroit vraiment difficile», dit-elle. «Je n’ai pas de réponse claire pour vous, et j’aurais aimé l’avoir. C’est un endroit vraiment difficile – et ce sont des questions vraiment difficiles à résoudre.