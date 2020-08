Un garçon approprié a pris fin sur BBC One le 24 août, mais la fin de la série de six épisodes doit être expliquée après que Lata ait fait un choix fatidique.

Un garçon approprié a été un ajout tout à fait rafraîchissant à nos programmes hebdomadaires de télévision.

La série basée en Inde a donné aux téléspectateurs un aperçu d’une culture captivante et les personnages de la série ont été fascinants à suivre.

Après six épisodes, Un garçon adapté a pris fin sur BBC One le 24 août, mais certains fans ont été divisés par la fin de la série.

Mais que s’est-il passé dans le dernier épisode de Un garçon adapté et pourquoi la fin a-t-elle provoqué une rupture entre les téléspectateurs?

Un garçon approprié sur BBC One

Un garçon approprié est arrivé sur BBC One le 26 juillet.

La série de six épisodes se déroule en Inde en 1951 et raconte l’histoire de Lata, une jeune femme fougueuse dont la mère cherche à lui trouver un “ garçon convenable ” pour se marier.

Cependant, Lata n’est pas convaincue par les efforts de sa mère et veut décider de son propre chemin.

BBC

La fin d’un garçon convenable expliquée

Dans l’épisode 1, Lata est présentée à Kabir, un jeune musulman avec qui elle partage une connexion passionnée.

Cependant, au fur et à mesure que la série progresse, Lata attire l’attention de nombreux prétendants potentiels et dans le dernier épisode, elle se retrouve avec une décision difficile à prendre.

Kabir, le musulman passionné pour qui Lata tombe, un écrivain en herbe du nom d’Amit et un cordonnier fiable appelé Haresh.

Avec les événements de la première élection démocratique en Inde en arrière-plan, Lata fait enfin son choix.

Dans un mouvement dramatique, «comme quelque chose de l’un de vos romans idiots», Lata propose à Haresh sur un quai de gare juste au moment où son train est sur le point de partir.

Elle explique sa décision à sa mère en disant: “Il m’aime vraiment, maman.”

«Il est si réel. Ses pieds touchent le sol », explique-t-elle.

Alors que Lata avait des options plus “ passionnées ” sur la table, elle semble certainement avoir opté pour le choix le plus sensé et le plus fiable.

BBC

Les fans réagissent au choix de Lata

Il est prudent de dire que les fans de Un garçon approprié ont été fortement divisés sur son choix de mari.

Alors que beaucoup sont satisfaits de son choix judicieux, assurer son avenir dans une période turbulente, d’autres sont déçus que Lata ait choisi sa tête plutôt que son cœur.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Aw, un garçon approprié a terminé fort, ayant trouvé ses marques – c’était une fin douce #ASuitableBoy – Bhushan Kumar (@ bogeyno2) 24 août 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je pense que #ASuitableBoy aurait dû être adapté à un récit plus en phase avec l’acceptation en 2020 où un hindou et un musulman peuvent se marier s’ils le souhaitent et un homme et une ex-prostituée peuvent se marier quel que soit leur âge. Une grande partie de cette série m’a fait rouler les yeux. 🙄 – Haroon Rashid (@iHaroonRashid) 24 août 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

@MiraPagliNair Merci d’avoir poussé Lata à choisir Haresh… J’ai adoré “A convenable Boy”, ton travail est vraiment incroyable ❤ Je ne peux pas attendre “Une fille appropriée” pour @TheVivaanShah 😄 – Dashant Shah (@dashanttweets) 25 août 2020

Un garçon approprié est disponible pour regarder sur BBC iPlayer dans son intégralité après la fin de la série sur BBC One le lundi 24 août.

