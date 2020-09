Jessie Graff est une cascadeuse chevronnée avec une liste de crédits d’un kilomètre de long et des liens étroits avec le genre des super-héros. Elle a fait des cascades sur des films comme The Dark Knight, Iron Man 2 et X-Men: First Class, et sur des séries télévisées telles que Heroes, Supergirl et Marvel’s Agents of SHIELD, pour n’en nommer que quelques-uns, et elle en a fait beaucoup apparitions dans des morceaux sur des séries comme Castle et Hawaii Five-O. Si son nom sonne une cloche, cependant, c’est presque certainement parce que vous êtes un fan de la compétition sportive à succès de NBC American Ninja Warrior. Graff n’a pas été la première participante à attaquer les redoutables parcours d’obstacles de ce sport avec un niveau de compétence et d’athlétisme égal à celui des concurrents masculins d’élite, mais elle est peut-être la plus connue, car alors qu’elle est toute ensoleillée et sourit en applaudissant sur ses camarades ninjas, une fois qu’elle a atteint le cap, elle est une bête absolue.

La liste des premières de Graff sur American Ninja Warrior est vraiment dingue. Elle est la première femme à se qualifier pour une finale de ville et la première à se qualifier pour la finale nationale. En 2016, elle est devenue la première femme à terminer l’étape 1 lors de la finale nationale, et l’année suivante, elle est devenue la première à terminer l’étape 2. En 2018, elle semblait prête à aller encore plus loin, mais elle a dû sauter la finale nationale. Finales en raison de son engagement envers Wonder Woman 1984, sur lequel elle a fait des cascades et est apparue en tant qu’Amazonie. La dernière saison de Ninja Warrior a bien sûr été retardée en raison de la pandémie COVID-19, mais ne soyez pas surpris de voir Graff revenir l’année prochaine, laissant les concurrents masculins et féminins dans la poussière.