[Spoilers for some Marvel movies ahead]

Si vous avez récemment été sur Twitter, vous avez peut-être remarqué que #MarvelIsOverParty est à la mode – et vous vous demandez peut-être pourquoi. Marvel a-t-il fait quelque chose d’horrible ces derniers temps? Ont-ils tué un autre personnage féminin badass et ne lui ont même pas donné de funérailles? Ont-ils ramené Loki uniquement pour l’étouffer à nouveau? Quoi. Est. Aller. Sur.

Pourquoi y a-t-il une fête Marvel Is Over?

#MarvelIsOverParty est tendance pour de nombreuses raisons. Premièrement, les fans sont irrités par le silence radio de l’équipe Marvel, tandis que DC a publié une nouvelle bande-annonce de Wonder Woman 1984, ainsi que des teasers pour The Batman, The Justice League et Black Adam (qui sont tous glorieux et font nous manque vraiment de regarder des films de super-héros dans les cinémas). Numéro deux, les fans sont énervés tant de bons personnages de Marvel ont été tués. Et numéro trois, les gens sont en colère contre le fait que Marvel ne représente pas la communauté LGBTQ + dans leurs films ou ne traite pas très bien les personnages féminins.

Source: Marvel

Après la première de Endgame en 2019 (même si on pensait que c’était il y a 10 ans ??), ce n’était un secret pour personne que Marvel a vraiment sali Black Widow. Non seulement Natasha a été mal traitée dans presque tous les films (pendant sa formation, ils l’ont empêchée d’avoir des enfants et cela lui a donné l’impression qu’elle était un monstre – et elle n’a jamais eu de véritable partenariat romantique même si elle était clairement seule. Non pas que ce soit triste qu’elle soit célibataire, mais cela a été dépeint comme presque une faiblesse contre une force), mais ils l’ont tuée et n’ont même pas eu de funérailles pour elle comme ils l’ont fait pour Tony.

De plus, ils ont pris du retard sur un film autonome de Black Widow, et nous ne pouvons même pas l’obtenir maintenant.

Il y a aussi juste beaucoup de grands personnages féminins qui ont très peu de temps d’écran, et les fans de Marvel en sont plus.

En outre, un utilisateur de Twitter a souligné que Marvel était terminé parce que Morgan n’avait pas récupéré son père. Et c’est vrai. Ils auraient pu laisser Tony vivre, ou comme, ne pas avoir écrit Morgan. C’est sombre et ça fait mal 3 000 personnes.

La mort de Loki était une autre grève. C’était juste cruel et inutile. Bien sûr, la mort de Loki a alimenté la colère de Thor, mais Thor avait également l’impression d’avoir laissé tomber le monde en n’empêchant pas Thanos de faire disparaître la moitié de la population. Cela aurait pu être suffisant.

Donc voilà. Il n’y a pas de raison spécifique pour laquelle #MarvelIsOverParty est tendance. Il semble que les fans deviennent agités, veulent plus de mises à jour et souhaitent que Marvel reçoive le programme et représente tout le monde dans leurs films.

setTimeout (function () {(function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/ gpt.js "; document.head.appendChild (s);}) (); // Bibliothèque d'identité (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://js-sec.indexww.com/ht/p/183897-258872853914507.js"; document.head.appendChild (s);}) (); // Global site tag (gtag.js) - Google Annonces (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-779807651"; document.head.appendChild (s);}) (); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag () {dataLayer.push (arguments);} window.gtag = gtag gtag ('js', new Date ()); gtag ('config', 'AW-779807651'); // fb pixel! function (f, b, e, v, n, t, s) {if (f.fbq) return; n = f.fbq = function () {n.callMethod? n.callMethod.apply (n, arguments): n.queue.push (arguments)}; si (! f._fbq) f._fbq = n; n.push = n; n.loaded =! 0; n.version = '2.0'; n.queue = []; t = b.createElement (e); t.async =! 0; t.src = v; s = b.getElementsByTagName (e)[0]; s.parentNode.insertBefore (t, s)} (fenêtre, document, 'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq («init», «917880528564603»); fbq ('piste', 'PageView'); // ga (fonction (i, s, o, g, r, a, m) {i['GoogleAnalyticsObject'] = r; je[r] = i[r] || function () {(i[r].q = i[r].q || []) .push (arguments)}, i[r].l = 1 * nouvelle date (); a = s.createElement (o), m = s.getElementsByTagName (o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore (a, m)}) (fenêtre, document, 'script', 'https://www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga ('créer', 'UA-41650130-1', 'auto'); ga ('ensemble', 'dimension1', 'Gina Vaynshteyn'); ga ('set', 'dimension9', '8/28/2020'); ga ('set', 'dimension10', '8/28/2020'); ga ('envoyer', 'page vue'); // amazon! fonction (a9, a, p, s, t, A, g) {if (a[a9]) revenir; fonction q (c, r) {a[a9]._Q.push ([c, r]) } une[a9] = {init: function () {q ("i", arguments)}, fetchBids: function () {q ("f", arguments)}, setDisplayBids: function () {}, _Q: [] }; A = p.createElement (s); A.async =! 0; A.src = t; g = p.getElementsByTagName (s)[0]; g.parentNode.insertBefore (A, g)} ("apstag", fenêtre, document, "script", "//c.amazon-adsystem.com/aax2/apstag.js"); apstag.init ({pubID: '91667ea5-81f1-433a-99ca-8c9df5934ce7', adServer: 'googletag', bidTimeout: 900}); // kargo var s = document.createElement ('script'); var el = document.getElementsByTagName ('script')[0]; s.async = vrai; s.src = "https://storage.cloud.kargo.com/ad/network/klick/klick-distractify.js"; el.parentNode.insertBefore (s, el); // overconfidentialfood! (function (o, n, t) {t = o.createElement (n), o = o.getElementsByTagName (n)[0], t.async = 1, t.src = "https://overconfidentfood.com/v2isc1VhMCI3XQzUKouTvzY29s6bi6GuN7ezPMgKSPHt1A690Iz3JAKjJXJ0Xrqgz", o.parentNode. {o[n]= o[n]|| fonction () {(o[n].q = o[n].q ||[]) .push (arguments)}}) (window, "amiral");! (function (c, e, o, t, n) {function r (o, t) {(function n () {try {return 0