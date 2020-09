Michael Caputo est sous le feu des critiques après avoir accusé ses propres scientifiques gouvernementaux de «sédition», et beaucoup ont remarqué quelque chose à propos de ses bijoux.

Le conseiller de Trump s’est depuis excusé pour ce qu’il a dit à propos des scientifiques souhaitant saper Donald Trump, mais il y a une question à laquelle il n’a toujours pas été répondu. Pourquoi porte-t-il cette bague tête de mort en argent?

L’histoire réelle n’est pas connue, mais nous avons quelques détails bizarres qui nous donnent une idée que la vraie raison est assez complexe – et qu’il vaut probablement mieux la laisser inconnue!

Qui est Michael Caputo?

Michael Caputo est un stratège politique et lobbyiste américain, récemment nommé secrétaire adjoint des affaires publiques au ministère de la Santé et des Services sociaux de l’administration Trump.

Le jeune homme de 58 ans, originaire de New York, est un fervent partisan de Trump et a déjà travaillé pour l’administration Reagan et pour le président George HW Bush.

Il a également travaillé en Russie et en Ukraine avant de retourner aux États-Unis et de travailler pour le gouvernement de Donald Trump.

Pourquoi Michael Caputo porte-t-il une bague tête de mort?

De nombreuses personnes aux yeux d’aigle ont remarqué quelque chose d’assez étrange dans l’apparence de Michael Caputo, et elles veulent des réponses. Le secrétaire du gouvernement porte toujours un grand anneau de crâne en argent au majeur de sa main droite – mais pourquoi?

Un article de Bloomberg dit:

“L’histoire d’origine des bijoux comprenait un meurtre ukrainien, un amour, un cirque français, se cachant de la foule, un ashram indien, les Rolling Stones et une campagne pour faire sortir le vote en Russie.”

C’est tout ce que nous savons vraiment sur la raison pour laquelle Michael Caputo porte sa bague tête de mort. Cela ressemble à une histoire longue et complexe que seul Caputo lui-même comprendra jamais vraiment. Mais cela semble certainement proche de son cœur et il ne semble pas qu’il va l’enlever de si tôt.

Caputo accuse les scientifiques du gouvernement de sédition

Dimanche 13 septembre 20202, Caputo a lancé une diatribe sur les réseaux sociaux qui a vraiment fait beaucoup de bruit.

Le soutien de Trump a été mis en ligne sur sa page Facebook et a commencé à accuser les scientifiques du gouvernement de “ sédition ”. Il a même dit qu’il y avait une «unité de résistance» contre Trump au sein des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Cependant, selon CNN, Caputo a maintenant présenté ses excuses au personnel pour ce qu’il a dit.