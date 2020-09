Nous savons tous que nous rions quand on est heureux, mais ce n’est pas forcément vrai. Nous rions pour de nombreuses raisons, car depuis des millions d’années, cela nous a servi à communiquer avec nos semblables. Vous seriez surpris de savoir que les mêmes mécanismes qui sont activés dans le corps pour parler sont également utilisés pour rire. La rire c’est une langue en soi. Ongle rire nerveux ou une rire Frank sont deux paramètres complètement différents de notre être et ils envoient deux messages complètement différents, bien qu’ils soient tous les deux des rires.

Mais entre le rire et le rire, il y a quelque chose que nous négligeons et qui, par hasard, est la première chose que nous montrons quand nous rions: le les dents. Pourquoi montrons-nous nos dents quand nous rions? La vérité est que les scientifiques ne sont pas entièrement d’accord parce que rire, comme pleurer, est un acte involontaire pour la plupart des gens.

Au milieu du 19e siècle, les scientifiques ont commencé à se demander pourquoi nous riions. Le neurologue français Duchenne de Boulogne a été l’un des premiers à enquêter sur cette question. Il a découvert qu’il y avait 60 expressions faciales qui impliquaient différents groupes musculaires et que l’expression du bonheur n’était pas formée seulement par la grimace que nous faisons avec la bouche, mais implique également les yeux (ces miroirs de l’âme).

En fait, les humains sont l’un des rares primates à montrer leurs dents en souriant et cela, pour nous, signifie que tout va bien. Chez nos parents bonobos, montrer des dents est synonyme de peur. C’est sa façon de dire « ça valait le coup, j’en suis venu jusqu’ici ».

Dans d’autres cas, comme avec les gorilles, ils sourient en montrant leurs dents lorsqu’ils jouent «brutalement» avec leurs pairs pour signaler qu’ils veulent jouer plus longtemps. Autrement dit, malgré la grossièreté, les gorilles montrent leurs dents pour montrer que malgré leurs dents acérées, ils ne les utiliseront pas contre leur adversaire pour continuer à s’amuser. Des scientifiques comme le Dr Bridget Waller, de l’Université de Plymouth en Angleterre, pensent que cela pourrait être à l’origine du rire humain.

Quand nous rions, nous montrons nos dents pour montrer que nous sommes dangereux, mais que tout va bien. Frais.

Une curiosité qui nous relie également aux gorilles est qu’ils montrent la rangée de dents supérieures comme un signe de soumission non conflictuelle. De la même manière chez les humains «il peut être utilisé comme un signe de soumission, par exemple si nous rencontrons le patron dans le couloir», explique le Dr Waller.

La vérité est que le rire est l’un des signes évidents de l’évolution humaine. Nous sommes capables de rire car à un moment donné nous avons réussi à nous mettre sur deux jambes et cela a libéré notre thorax de tout ce poids que nous avions en tant que quadrupèdes et qui nous permettait de respirer différemment. Plus libre, si vous voulez le voir de cette façon.

Mais si le la nature cela nous a fait rire, la société nous condamne pour ne pas le faire. Au XVIIe siècle, en Europe, il était considéré de mauvais goût de rire avec des dents. Seuls les indigènes et les pauvres riaient ainsi. Cette coutume reste profondément enracinée dans certaines parties du monde à ce jour. Les riches et les bons ne rient pas librement.

Dans d’autres cultures, montrer ses dents en riant est synonyme de bonne santé et de confiance. Quelque chose qui n’est pas si mal, car il a été démontré que le rire améliore la respiration, aide à dégager le nez, l’oreille et nos yeux sont lubrifiés par les larmes qui sortent lorsque nous jetons un bon rire.

Purifie. Le rire produit une vibration dans la tête qui dégage le nez et l’oreille; les larmes lubrifient et nettoient les yeux. Éliminez la douleur et soignez d’autres maux.

Si vous voulez être heureux, mettez un doigt dans votre nez. Si vous voulez être un peu plus heureux, mettez-en deux et sortez une morve.

Alors maintenant, vous savez, rire en montrant les dents est notre façon de communiquer avec le monde depuis les temps anciens. Riez sans rire, faites-le pour le évolution.

