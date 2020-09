Pourquoi Netflix a-t-il supprimé That ’70s Show? Deadline a rapporté l’année dernière qu’à la fin de 2019, 131 millions d’épisodes de That ’70s Show avaient été visionnés sur Netflix rien qu’aux États-Unis. Désormais, les fans ne peuvent plus du tout le regarder sur Netflix. Pourquoi donc?

Depuis le 7 septembre, That ’70s Show n’est plus disponible sur Netflix car le service de streaming a choisi de ne pas renouveler son accord de licence, comme l’a rapporté The Express.

Pourquoi Netflix a-t-il supprimé That 70s Show?

Ce spectacle des années 70, qui s’est déroulé de 1998 à 2006, mettait en vedette Ashton Kutcher, Mila Kunis et Topher Grace et suivait la vie quotidienne et les mésaventures d’un groupe d’adolescents dans le Wisconsin des années 1970.

L’émission a une large base de fans vocaux qui se sont tournés vers les médias sociaux pour faire connaître leurs sentiments. Voir une sélection de tweets ci-dessous.

Est-ce que c’est l’émission des années 70 sur Hulu ou Amazon Prime?

Ce spectacle des années 70 n’est pas disponible sur Hulu ou Amazon Prime ou sur tout autre service de streaming numérique gratuitement.

Au Royaume-Uni, la seule façon de regarder la sitcom est d’acheter des coffrets DVD de l’émission qui peuvent être achetés sur Amazon ou eBay.

Des épisodes individuels de la série ou des saisons entières peuvent être achetés sur Amazon Prime aux États-Unis pour 2,99 $ par épisode ou 26,99 $ par saison.

Quel avenir pour ce spectacle des années 70?

Bien que ce soit un triste jour pour quiconque souhaite diffuser l’émission immédiatement, on espère que la sitcom retrouvera son chemin sur une plate-forme de streaming dans un proche avenir.

Jim Kraus, président de Carsey-Werner TV Distribution, qui a produit That ’70s Show, a déclaré à Deadline en 2019: «Nous avons de grandes attentes pour That’ 70s Show. En raison de la nature du spectacle, il n’a pas d’âge et sera là pendant très, très longtemps ».

Il a également déclaré à Deadline qu’il y avait trois ou quatre autres endroits qui seraient intéressés à participer à l’émission si Netflix devait l’abandonner, mais rien n’a été annoncé jusqu’à présent.