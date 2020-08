Alerte spoil! Dans la nuit du dimanche 16 août, vous pouviez pratiquement entendre les fans crier à leurs téléviseurs: «Pourquoi ont-ils tué Ronnie sur The Chi?»

Ronnie, joué par Ntare Guma Mbaho Mwine, ancien de Treme, a passé la majeure partie des trois dernières saisons du drame de Showtime à essayer d’expier le meurtre de Coogie (Jahking Guillory) lors de la première de la série et à venger la mort de son ex Tracy (Tai Davis). fils, Jason (Lucien Cambric).

Ronnie a trouvé une chance de rédemption cette saison en sauvant Keisha (Burgundi Baker) de l’esclavage sexuel. Mais dans l’avant-dernier épisode de la saison 3, juste après que Tracy ait présenté Ronnie à sa petite-fille, l’un des amis de Coogie tire mortellement sur Ronnie.

Pourquoi ont-ils tué Ronnie sur «The Chi»?

Source: Showtime

Dans un compte rendu post-épisode avec TV Guide, le showrunner de Chi, Justin Hillian, a révélé les motivations des scénaristes pour avoir tué Ronnie. «Nous voulions honorer le karma», dit-il. «Alors on a regardé ça un peu comme ce moment où il marchait avec Tracy, la femme pour qui il a fait tout ça. Il a tiré sur Coogie parce qu’il essayait de venger la mort de Jason pour Tracy.

Hillian a poursuivi: «C’était donc comme si je n’allais pas aller mieux que ça en ce moment. C’est pourquoi nous ne voulions pas qu’il le voie venir. Mais aussi pour la personne qui l’a abattu d’être un ami de Coogie qui ne pouvait tout simplement pas supporter de voir ce gars qui a tué son ami être vénéré comme un héros. Tout cela semblait vraiment poétique, et la fin d’un arc et la fin d’une histoire.

Le showrunner a révélé que les téléspectateurs verront un envoi approprié pour Ronnie. “C’était vraiment important pour le personnage et pour l’acteur – Ronnie a tellement compté pour cette série”, a déclaré Hillian. «Nous voulions que Ronnie, même s’il n’est pas là pour le voir, que la communauté soit réellement là et, vous savez, lui donne ses fleurs. Nous avons également aimé la symétrie de l’ouverture avec les funérailles et de la clôture des funérailles.

Source: Showtime

Mwine, quant à lui, est philosophique sur le destin de son personnage. «Depuis le premier épisode de The Chi, lorsque Ronnie a tiré sur Coogie, je m’attendais à ce qu’il aille», a-t-il déclaré au site. «J’ai été étonné du voyage que les écrivains lui ont fait. Les écrivains ont vraiment bouclé la boucle – en traitant le traumatisme auquel il a été confronté, puis en le supportant et en s’engageant d’une manière ou d’une autre avec les personnes touchées par le traumatisme.

Il a poursuivi: «Ils ont vraiment raconté une histoire complète, ce que nous n’avons pas souvent l’occasion de faire. Vous ne pouvez pas examiner complètement des choses comme celle-ci comme l’ont fait les écrivains. [As far as the shooting], donc la façon dont ils l’ont mis en scène, je n’ai même rien vu venir. Il n’y avait pas d’accumulation dramatique de regarder le gars. Il m’a juste abattu. C’était juste du bonheur. Et je pense que c’était vraiment intéressant. Ronnie avait déjà transcendé et il a été emmené.

La finale de la saison 3 de Chi est diffusée le dimanche 23 août à 21 h HE / PT.

