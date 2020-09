Selena Gomez est sur notre radar depuis aussi longtemps que nous nous en souvenons! L’ancienne star de Disney qui a fait ses débuts sur nul autre que « Barney & Friends », est depuis devenue l’un des artistes dont on parle le plus aujourd’hui. Gomez, qui a fréquenté le chanteur Justin Bieber de temps en temps entre 2011 et 2018, a maintenant parlé de ses relations passées et de sa position avec ses ex-petits amis.

En plus des Biebs, Selena est également sortie avec The Weeknd et a été liée à l’acteur Orlando Bloom et à son collègue de l’industrie, Charlie Puth. Bien qu’elle ait certainement vécu toute sa vie, Selena pense que tous ses ex pensent qu’elle est folle, et voici pourquoi!

Selena Gomez est une des préférées des fans depuis ses jours sur Disney’s « Wizards Of Waverly Place ». Bien qu’elle ait peut-être commencé comme sorcière à l’écran, Selena a depuis étendu sa carrière à la musique et à une carrière réussie. La star a atteint une renommée et un succès internationaux et est devenue l’une des artistes féminines les plus vendues des années 2010. Même si elle a pu avoir eu une décennie extrêmement réussie, il semble que la chanteuse de « Lose You To Love » n’ait pas eu autant de succès dans sa vie personnelle.

Selena a été sous les projecteurs pendant la majeure partie de sa vie, il est donc prévu que ses relations et ses amitiés soient vues au microscope. Bien que cela ne puisse pas être une façon agréable de vivre la vie, Selena n’est plus dérangée par ce que les gens ont à dire à son sujet, en particulier en ce qui concerne ses ex-petits amis. La star a révélé lors de ses séances de maquillage avec YouTuber, NikkieTutorials, qu’elle est dans un endroit si heureux qu’elle ne se soucie plus de ce que quiconque pense ou dit d’elle, en particulier ses ex qui la pensent tous « folle ».

« Chacun de mes ex pense que je suis fou, donc je m’en fiche », a déclaré Selena. Gomez a continué à révéler qu’avoir un petit ami est « beaucoup de travail » et c’est certainement le cas! La chanteuse a réalisé qu’elle faisait passer les besoins de son petit ami avant les siens, ce qui conduisait souvent à beaucoup de colère et de ressentiment, et à juste titre. Cela arrive trop souvent lorsque les femmes se retrouvent à prendre soin de leur petit ami, plutôt que d’être dans une relation d’égalité, et Selena n’a plus rien de tout cela.

Gomez était heureuse de «clore ce chapitre de sa vie» et de passer à autre chose pour de bon. Elle a continué à exprimer le mépris qu’elle a pour l’industrie et la façon dont les femmes sont considérées lorsqu’elles sont en couple. Pendant si longtemps, Selena n’était connue que comme « la petite amie de Justin Bieber », et ce n’est plus quelque chose qu’elle souhaite devenir. Elle n’est en aucun cas à la recherche d’une relation de si tôt et se délecte de son bonheur, comme elle devrait l’être!

