En mars, la série animée bien-aimée Steven Universe a pris fin. Après cinq saisons et 160 épisodes, la créatrice Rebecca Sugar a décidé de conclure l’histoire avec un épisode en quatre parties de 44 minutes intitulé “Change Your Mind”. Puis vint Steven Universe: The Movie, suivi d’une mini-série finale de 20 épisodes intitulée Steven Universe Future. C’était presque comme si … personne ne voulait vraiment que la série s’arrête. Et les fans se demandent à ce jour pourquoi Steven Universe a dû mettre fin.

Pourquoi Steven Universe a-t-il dû se terminer?

Bien que cela ne soit pas expliqué concrètement, d’après ce à quoi cela ressemble, Rebecca a juste senti qu’il était temps de passer à autre chose. Et qu’elle avait un certain nombre d’épisodes avec lesquels travailler de Cartoon Network. «Pendant que je travaillais sur la série originale, vers 2016, on m’a dit avec une certaine certitude que nous ne serions pas repris pour plus d’épisodes. On m’a demandé si les épisodes restants de notre ramassage actuel seraient suffisants pour terminer le histoire que nous avions planifiée », a-t-elle déclaré à Polygon. Mais finalement, la série s’est terminée comme elle était censée le faire – pour autant que nous sachions.

Source: Cartoon Network

Rebecca a raconté cette histoire spéciale (une grande partie reflétant sa propre vie et ses années d’adolescence), et elle avait suivi son cours. “Le spectacle avait été une montagne russe émotionnelle pour nous, et les membres de l’équipe évoluaient. Donc, cela est devenu une partie de l’histoire de Steven Universe Future”, a-t-elle déclaré à Polygon. Rebecca voulait que le public comprenne que tout le monde passait essentiellement du spectacle.

“Je voulais ça [the finale miniseries arc] pour faire partie de l’histoire aussi, je voulais que le passage soit quelque chose que nous pourrions partager avec notre public », a-t-elle expliqué. Pourtant, certains fans ont été dévastés que le spectacle soit terminé.

Nooooooooooooooooooo! POURQUOI STEVEN DOIT-IL TERMINER !? Je jure que je viens de pleurer 8 fois différentes en regardant la finale de l’univers de Steven et je ne peux pas m’en remettre😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/3qNqwzWw7t – ✨gosh-golly_its_Holly✨ (@ 575Morningstar) 28 mars 2020

POURQUOI ONT-ILS DOIT METTRE FIN À CELA? RAMÈNE LE!!! RAPPORTEZ L’UNIVERS STEVEN MAINTENANT @rebeccasugar – Matthan Cantrell (@MatthanCantrell) 26 janvier 2019

Bien que les gens aient des sentiments mitigés sur la fin, certains l’appelant un cliffhanger, Rebecca était très délibérée dans la façon dont elle voulait conclure la série. Elle a déclaré à Vulture: “En ce qui concerne son départ, nous devions créer tous les nouveaux emballages pour Future. Nous avions une règle avec le [Steven Universe] cartes de titre et cartes de fin que nous verrions la lessive à n’importe quel moment de la journée où l’épisode commence, mais pour Future, j’ai pensé qu’il serait intéressant de montrer l’avenir, au lieu de montrer le moment où vous êtes. Il a hâte à ce moment où il va sortir, faire une introspection et passer à autre chose. “

Cependant, beaucoup avaient l’impression que la finale de Steven Universe était à peu près parfaite. Steven commence par devenir un monstre, mais la série l’a emmené dans un voyage très symbolique qui a montré sa progression en tant que personnage. Il finit par se retrouver et embrasser son identité. Il se met enfin enfin au premier plan en se lançant dans un road trip.

