Sept séries dramatiques se jouent au Festival du film de San Sebastian 2020, un record historique. Trois séries, «Riot Police» de Movistar Plus et «Patria» et «We Are Who We Are» de HBO Europe, sont projetées dans leur intégralité dans la sélection officielle de San Sebastián, une autre première.

Rien de tout cela ne semble être une coïncidence. Traditionnellement l’événement cinématographique le plus en vue du monde hispanophone, Saint-Sébastien est également en train de devenir l’une de ses plus importantes vitrines de séries dramatiques.

Cette année, la Coupe TV du Festival du Film de Saint-Sébastien déborde. Pourquoi est-ce une autre question. Voici cinq suggestions:

Bailleurs de fonds du Festival de Saint-Sébastien

Les deux principaux sponsors du Festival, la division de télévision payante de Telefonica Movistar Plus et la chaîne publique Radio Televisión Española (RTVE), sont des sociétés de télévision. En Espagne, les séries locales fascinent le public local depuis 25 ans. Entre 2011 et 2016, seules trois émissions américaines – «Les piliers de la Terre», «La sorcière» et «La résurrection» d’ABC – ont fait la coupe des 10 drames les plus regardés en Espagne de l’année, selon la société de recherche d’audience Geca. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles Movistar Plus, lorsqu’il cherchait à créer un contenu original exclusif qui le démarquait de ses concurrents, s’est tourné vers les séries dramatiques, sortant sa première, «Velvet Collection» en septembre 2017. Depuis lors, aucun télécom en Europe n’a conduit dans la production de séries dramatiques avec l’énergie de Movistar Plus, qui a produit 21 séries originales, 13 saisons de retour et un film original, «While At War» d’Alejandro Amenábar.

Logique d’entreprise de la série télévisée

Faire des séries dramatiques en Espagne a une autre logique commerciale. Leur marché est le plus grand marché des langues accessibles au monde: 477 millions de hispanophones, seulement dépassés par le mandarin. Les séries espagnoles prouvent également que les grands spectacles peuvent venir de n’importe où et être regardés partout, le modèle économique de Netflix, dont Francisco Ramos, vice-président du contenu international original pour l’Amérique latine et l’Espagne, fera l’objet d’une conversation du festival le 23 septembre. Le 3 avril, «Money Heist», partie 4 («La Casa de Papel, partie 4») a été regardée par 65 millions de foyers Netflix au cours de ses quatre premières semaines. Il n’est pas étonnant qu’en 2019, Netflix ait produit plus d’heures de productions originales en Espagne (163) que tout autre pays en dehors des États-Unis, à l’exception de la Corée du Sud (238), mais à égalité avec le Royaume-Uni (160), selon une analyse d’Omdia. .

HBO Europe se concrétise

«Nous sommes fidèles à la stratégie de réaliser peu de projets», a déclaré Miguel Salvat, rédacteur en chef de la programmation originale de HBO España, lors du redémarrage de Conecta Fiction, début septembre. Il soumet les séries à un développement méticuleux. Mais la série de bannières de HBO Europe se concrétise de plus en plus. Annoncé à Saint-Sébastien en 2017 et initialement prévu pour une première le 17 mai, reporté par COVID-19, «Patria» retraçant l’impact du conflit basque sur deux amies jadis inséparables, a été présenté en première mondiale à Saint-Sébastien vendredi. Sisters smackdown drame «Hermanas», le premier épisode de «Escenario 0», une pièce de théâtre à l’anthologie télévisée, s’incline un peu plus tard dans la section Made in Spain du Festival de Saint-Sébastien.

Crédit de la police anti-émeute: JAIME OLMEDO

Spectacle toujours plus grand de la série

Alors que la concurrence devient rude, les opérateurs de télévision se développent, principalement pour répondre aux ambitions créatives toujours plus grandes de leurs talents clés. Ils ont donc souvent quelque chose à montrer: la projection de gala de RTVE par exemple est le drame féminin Conquistador «Inés of My Soul», l’une de ses séries les plus ambitieuses jamais réalisées, fruit d’une coproduction internationale pionnière et d’une collaboration avec le streamer Amazon Prime Video. «Dis-moi qui je suis», qui reçoit son gala Movistar Plus lundi à Saint-Sébastien, porte ses valeurs de production sur sa manche dès le départ, dans sa multiplicité de scènes de foule d’époque – que ce soit des manifestations de rue ou le public lors d’une réunion politique en 1934 Madrid ou un paquebot amarré dans un port qui ouvre Ep. 2. De telles scènes sont également beaucoup mieux vues dans une salle de cinéma.

La diaspora du film à la télévision

Surtout, les émissions de télévision de Saint-Sébastien restent du cinéma. Lorsque Netflix s’est lancé pour la première fois dans la création de séries originales dans une langue non anglaise à l’étranger, en commençant en Amérique latine avec le «Club de Cuervos» du Mexique, montré par Gaz Alazraki en 2015, il a largement sollicité une génération de cinéastes pour faire les émissions, afin de marquer en dehors des tarifs de télévision plus traditionnels. Cette diaspora de talents du cinéma à la télévision se poursuit, contribuant à façonner sa fiction premium. «Riot Police» et «We Are Who We Are» marquent le premier travail de showrunner à part entière de l’Espagnol Rodrigo Sorogoyen et de l’Italien Luca Guadagnino, deux des cinéastes les plus acclamés d’Europe. «Alardea», la projection de gala de l’EITB, est la première série télévisée de David Pérez Sañudo, dont le premier long métrage, «Ane», qui joue les nouveaux réalisateurs, est l’un des débuts animés à Saint-Sébastien cette année. Il en va de même pour les producteurs. Jouant la vitrine basque de Zinemira du Festival, «Les meurtres de Miramar: l’État contre Pablo Ibar» est soutenu par les mêmes sociétés – Irusoin de Saint-Sébastien, La Claqueta de Séville – derrière «The Endless Trench», l’un des plus grands succès de films récents à le Festival de San Sebastian.

Dans «Riot Police», Sorogoyen adopte un style de film et un point de vue pour son épisode d’ouverture, déclenchant une expulsion ratée, puis revient à un autre pour le reste de la série, créant une série qui est souvent intimement blessante mais peint une large toile portrait de la société corrompue de haut en bas. Montrant des séries, Saint-Sébastien ne fait souvent que réaffirmer, dans un contexte de grand public, son engagement envers le cinéma en tant qu’art.

Emilio Mayorga a contribué à cet article.

Les meurtres de Miramar: l’État contre Pablo Ibar Crédit: Festival de Saint-Sébastien