L’action en direct de Mulan – En plus de son protagoniste -, il a dû se battre contre tout le monde. Pour commencer, la décision de faire une adaptation sous ce format a divisé les fans de l’os du ColoradoParce que ce film est l’un des classiques les plus appréciés de Disney. Cependant, Cette production a pris des libertés créatives qui ont également mis en doute l’avenir du film.

À la fin, Tout était une bonne peur parce que lorsque la bande-annonce est sortie, l’excitation a grandi de la voir sur grand écran Mais encore une fois, il y avait un obstacle plus important qui a arrêté la maison de Mickey Mouse avec tous ses plans. Le film était censé sortir dans les salles du monde entier le 27 mars 2020 et comme nous le savons tous maintenant, le coronavirus n’a pas laissé cela se produire, c’est pourquoi la première a été reportée.

Mulan a sauté les salles de cinéma pour se rendre à Disney +

Après avoir déplacé des dates plusieurs fois, à la fin Disney a pris la décision -Un peu risqué- pour lancer le live-action de Mulán sur sa plateforme de streaming. Bien sûr, ce n’était pas du goût de beaucoup de gens, car en plus de Il ne pouvait être vu que sur Disney + (service disponible dans quelques régions du monde), les abonnés devraient payer un montant modeste pour en profiter.

Et après tout cet énorme voyage de presque six mois, enfin ce 4 septembre la cassette est sortie, avec des fans divisés par l’histoire et ainsi de suite. Mais cela est resté en arrière-plan pour une situation étrangère à l’industrie cinématographique, un contexte sociopolitique qui a fait parler la Chine, Eh bien, dans ce pays et dans une partie de l’Asie, ils veulent le boycotter, et ici nous allons vous dire comment est la vague.

Comment tout cela a-t-il commencé?

Comme vous vous en souvenez, depuis l’année dernière à Hong Kong, des manifestations ont commencé contre une loi qui a proposé l’autorisation des demandes d’extradition en Chine, à Taiwan et à Macao de personnes accusées de meurtre et de viol – le projet est intervenu après qu’un habitant de Hong Kong ait été pointé du doigt pour le meurtre de sa petite amie alors qu’il était en vacances à Taiwan, en 2018.

À partir de ce moment, des milliers de jeunes sont descendus dans la rue pour dénoncer le gouvernement, c’est ainsi que 2019 s’est terminée; mais en 2020, leurs plaintes ne s’arrêteraient pas. Bien qu’au départ, cette loi ait été la principale raison des mobilisations de masse (avec lesquelles elles ont réussi à rassembler plus d’un million de manifestants), Les pétitions ont été étendues pour exiger des demandes de réforme démocratique et une enquête sur les brutalités policières présumées.

Et qu’est-ce que « Mulan » a à voir avec tout cela?

Selon la BBC, l’actrice qui a joué Mulan, Liu Yifei, a mis en colère des milliers de personnes l’année dernière, soutenant prétendument la police de Hong Kong, qu’ils ont accusés d’avoir affaire au luxe de la violence envers les manifestants. Pendant toutes les émeutes, Yifei – qui est chinois mais a la citoyenneté américaine – a publié un article dans le journal gouvernemental Beijing People’s Daily.

Selon ce que dit cette même source, l’actrice a écrit « Je soutiens la police de Hong Kong. Vous pouvez tous m’attaquer maintenant. Quelle honte pour Hong Kong » se référant aux manifestations intenses. Il n’a pas fallu longtemps pour que #BoycottMulan devienne une tendance sur Twitter – un réseau social interdit en Chine. tandis que les citoyens chinois ont exprimé leur soutien à la non-diffusion du film.

C’était l’année dernière… Mais les choses se sont denses à Hong Kong en 2020.

Hong Kong élève à nouveau la voix contre le gouvernement

Ils ont complètement abandonné la loi sur l’extradition pour les plaintes, mais En avril de cette année, de nombreux militants pro-démocratie bien connus ont été arrêtés par la police de Hong Kong.. Un mois plus tard, le chien de garde de la police a déclaré que n’a trouvé aucune violation significative de la part de la police lors des manifestations de 2019, Faire chier tout le monde.

Comme si cela ne suffisait pas, en juin, La Chine a adopté une nouvelle loi sur la sécurité que certains appellent « la fin de Hong Kong ». (Ici, nous vous dirons en détail tout ce que vous devez savoir sur cette loi). Les détails ont été gardés secrets jusqu’à ce que ce soit officiel, et quelle surprise les gens ont eu, il criminalise fondamentalement de nombreuses choses qui pourraient constituer une menace pour l’autorité chinoise à Hong Kong –Ce qui pourrait conduire à une peine d’emprisonnement à perpétuité–.

Des militants s’unissent pour boycotter la bande

Avec toute cette histoire et après tout ce qui se passe, l’activiste Joshua Wong a appelé « tous ceux qui croient aux droits de l’homme à #BoycottMulan ». D’après ce que dit Joshua lui-même, Disney et d’autres studios hollywoodiens « s’inclinent devant Pékin », censurer les films en ajustant les scripts et les nationalités des personnages pour assurer la distribution en Chine, qui est maintenant le deuxième marché cinématographique mondial.

Le film original de Mulan, qui a été créée en 1998 et basée sur une légende chinoise qui remonte à des siècles – ironiquement – ce fut un échec dans le pays de naissance de l’histoire. C’est pourquoi cette fois, la grande majorité du film a été tournée en Chine et le scénario a été adapté pour correspondre au matériel du 6ème siècle. Précisément à cause de cela, parce qu’ils veulent que la bande la casse aux casiers.

Ce film sort aujourd’hui. Mais parce que Disney s’incline devant Pékin et que Liu Yifei approuve ouvertement et fièrement la brutalité policière à Hong Kong, j’exhorte tous ceux qui croient aux droits de l’homme à #BoycottMulan. https://t.co/utmP1tIWNa – Joshua Wong 黃 之 鋒 😷 (@joshuawongcf) 4 septembre 2020

La Chine n’est pas le seul pays qui ne souhaite pas que le film soit projeté dans ses cinémas

Il s’avère que Un autre pays qui connaît des manifestations intenses est la Thaïlande. Pour ans, les habitants de cet endroit ont eu un gouvernement militaireC’est pourquoi en 2020, ils cherchent pour la première fois de leur histoire à élire démocratiquement leurs dirigeants. Tout comme ils l’ont fait en Chine, des milliers de jeunes Thaïlandais se sont joints pour demander entre autres choses, des amendements à la constitution et à la monarchie, une nouvelle élection, la démission du Premier ministre et la libération des militants.

Et comme ils ne sont pas seuls, Des étudiants de Hong Kong, de Taiwan et de Thaïlande se sont réunis pour former un groupe appelé le Alliance du thé au lait, Sur la base de la boisson consommée dans les deux pays. Parmi eux, ils ont partagé une déclaration où ils ont mentionné l’importance d’une histoire comme Mulán, qui selon eux, est une héroïne qui se bat pour ce qu’elle pense être juste, malgré tous les obstacles sur son chemin.

La Thaïlande avait son propre Mulan

C’est pourquoi des milliers de Hongkongais y ont vu un symbole de leur lutte.. En réalité, Ils avaient leur propre Mulan nommé Agnes Chow, un activiste qui a été arrêté en août dernier et décrit comme le personnage de Disney. Mais ce n’est pas tout, car un autre activiste thaïlandais, Netiwit Chotiphatphaisal utilise son compte Twitter pour partager des messages sur la première du film.

Entre autres choses, Ce jeune homme a rappelé au public ce que l’actrice Liu Yifei avait dit plus tôt, en soutien à la police de Hon Kong. En outre, demande aux gens de ne pas voir le film, parce que dans ses propres mots comme celui-ci « Disney et le gouvernement chinois sauront que la violence de l’État contre le peuple est inacceptable. »