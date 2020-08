Le public est bouleversé, mais une suite de Tenet pourrait-elle nous apporter les réponses que nous cherchons? Voyons si nous pouvons nous attendre à ce que Nolan y donne suite.

Cette année, nous avons passé pas mal de temps à manquer le cinéma et qui de mieux que Christopher Nolan pour attirer le public vers le grand écran?

Le cinéaste non-conformiste est peut-être mieux connu pour avoir revitalisé le cinéma de super-héros avec sa trilogie époustouflante The Dark Knight et s’est imposé comme un véritable visionnaire avec des efforts ultérieurs comme Inception, Interstellar et Dunkirk.

Son onzième long métrage – Tenet – a été largement considéré comme le film le plus attendu de l’année et, contre toute attente, il a finalement été diffusé sur les écrans.

Les critiques initiales suggéraient qu’il avait créé sa fonctionnalité la plus controversée et la plus complexe à ce jour et le grand public a absolument confirmé que c’était le cas.

Mettant en vedette John David Washington, Elizabeth Debicki et Robert Pattinson, ce blockbuster d’espionnage inverseur de temps regorge de grandes idées, de performances impressionnantes et d’exigences à revoir.

Il est sûr de sécuriser des audiences répétées, mais les fans peuvent-ils s’attendre à voir l’histoire continuer sur toute la ligne?

LUCIFER: Quand revient-il sur Netflix?toujours de «Tenet», Syncopy et al.

Tenet suite: Est-ce sur les cartes?

AVERTISSEMENT: SPOILERS

À l’heure actuelle, aucune suite de Tenet n’a été confirmée et il n’y a aucune raison concrète de s’attendre à un suivi, malgré certains des détails discutables du film.

Au-delà de ses efforts de Batman, Nolan n’est pas exactement connu pour diriger des suites et a tendance à aimer poursuivre des projets originaux, plonger ses orteils dans des sous-genres intrigants et les faire sien.

D’autre part, The Independent note qu’il y a une ligne dans le film qui suggère d’exclure une suite pourrait être stupide.

Après avoir sauvé le monde, nous apprenons que The Protagonist (John David Washington) est en fait celui qui a embauché Neil (Robert Pattinson) et qu’ils se connaissent depuis assez longtemps.

Nous apprenons qu’il l’a recruté mais ne l’a pas encore fait et quand nous entendons parler de leur «belle amitié», nous entendons Neil dire «nous nous mettons au travail».

C’est une forte indication qu’il y a d’autres missions dans lesquelles la paire s’est lancée. Une suite pourrait-elle les explorer?

Nous ne dirions pas non à les voir revenir en action dans une autre quête, mais honnêtement, cela semble assez improbable.

Nous devons juste voir!

toujours de «Tenet», Syncopy et al.

Principe: quel est le verdict?

Jusqu’à présent, il est évident que Tenet est le film le plus controversé du réalisateur à ce jour et même certains de ses fans les plus dévoués ne sont pas sûrs de ce qu’ils en pensent lors du visionnement initial.

De nombreux téléspectateurs ont afflué sur Twitter pour donner leur avis et il est intéressant de noter à quel point cela a été polarisant.

Découvrez une sélection de tweets:

Ce contenu n’a pas pu être chargé

J’ai adoré Tenet. C’est absolument dingue et incroyablement bruyant, mais une joie totale à regarder. Une action géniale, des effets incroyables et ce score est hors de la chaîne. Christopher Nolan en parfait état! 😃🙂🍿🎥 #Tenet pic.twitter.com/nlAumxys1X – 🎥 Paul Berney aime les films 📼 (@Paul_Berney) 28 août 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Tenet est spectaculaire, extrêmement divertissant. Grande cinématographie, son. Pattinson est superbe. Parcelle complexe et détaillée bien que parfois déroutante. Pas le meilleur de Nolan peut-être mais un must pour le grand écran. Quatre étoiles. – Wayne Massingham (@Oceansnevlisten) 22 août 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Oups, Tenet était un peu terrible. – chaplinwithahat (@chaplinwithahat) 27 août 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je n’ai pas pu arrêter de penser à #Tenet – BD (@BrandonDavisBD) 28 août 2020

Dans d’autres nouvelles, l’algorithme Tenet a expliqué.