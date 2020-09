Les retombées télévisées reposent généralement sur des personnages sympathiques sur lesquels les fans veulent en savoir plus et revoir.

Ce n’est pas le cas de la suite de «Power» de Starz, «Power Book II: Ghost», qui a été créée dimanche soir et suit Tariq (Michael Rainey Jr.) alors qu’il établit une nouvelle vie après avoir tué son père (Omari Hardwick). La mère de Tariq, Tasha (Naturi Naughton), a pris le rap pour le meurtre de Ghost mais Tariq fait tout ce qu’il peut – à part avouer – pour effacer son nom.

Son désir de sauver Tasha, qu’il passe une grande partie du pilote à essayer de faire, fait presque de Tariq un protagoniste digne d’être défendu. Mais après six saisons passées à faire de ce gamin un gosse arrogant qui a assassiné la star de la série et qui a déjà tué sa sœur jumelle Raina (Donshea Hopkins), ce drame savonneux plein de moments comiques involontaires a beaucoup à faire.

De toute évidence, la créatrice de la série Courtney A. Kemp et ses écrivains savent à quel point il sera décourageant de transformer Tariq en une chérie, comme le prouve la nécessité d’introduire de nouveaux personnages plus attrayants. Cela comprend un avocat de la défense très charismatique nommé David Maclean (le toujours agréable Cliff «Method Man» Smith), qui jure de libérer Tasha, et une matriarche criminelle nommée Monet (Mary J. Blige). Melanie Liburd («This is Us») joue le rôle de la conseillère / professeure au collège de Tariq, Carrie Milgram, une femme qui voit le bien à Tariq quand personne d’autre ne le peut.

Carrie essaie d’intégrer Tariq dans un programme spécial malgré son incapacité à terminer la lecture requise, «The Stranger» d’Albert Camus. Mais alors Tariq prouve qu’il mérite une seconde chance en complétant le devoir et dans son résumé oral, sympathisant avec Meursault en décrivant ses propres tendances homicides lorsqu’il défend le narrateur du roman. D’une part, il est rafraîchissant que «Power Book II: Ghost» ait emprunté la voie existentielle, ne serait-ce que pour une scène. Mais d’un autre côté, comparer Tariq à Meursault ne fait que ponctuer le fait que les deux personnages sont irremplaçables.

Contrairement à Ghost, un ancien garçon du coin qui a gravi les échelons et a tenté de quitter le jeu de la drogue en poursuivant la légitimité professionnelle et son amour du lycée, Tariq n’a pas à travailler trop dur pour obtenir ce qu’il veut. Il y a beaucoup trop de gens qui recherchent Tariq et il est difficile de comprendre pourquoi. Il ressemble trop à Fredo Corleone malgré tous les efforts pour le faire ressembler davantage à Michael. Si ces personnages – cela inclut non pas un mais deux intérêts amoureux potentiels et séduisants Lauren (Paige Hurd) et Diana (LaToya Tonodeo) – voient quelque chose d’amour dans Tariq, pourquoi ne pas rendre cela plus tangible pour les téléspectateurs?

Tariq est plutôt positionné comme un anti-héros avec une bande de défauts et pas assez de lueurs de bonté. Une intrigue secondaire possible qui poussera probablement Tariq au crime avec Monet et sa progéniture meurtrière afin de payer la défense juridique de Tasha se sent également forcée. Dans un monde parfait, Kemp et sa compagnie auraient créé un tout nouveau spectacle sur Maclean, Monet et son fils Cane (Woody McClain, «The New Edition Story») et éliminé Tariq et Tasha de l’équation tous ensemble. Dans l’état actuel des choses, “Power Book II: Ghost” est un spin-off digne de regarder la haine pour les rétributionistes cosmiques qui espèrent que Tariq obtiendra son concours. Malheureusement, c’est aussi improbable que ce mec devienne un favori des fans.