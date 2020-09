Hasbro est de retour en annonçant un nouveau crossover My Little Pony. Déplacez-vous sur Angel Grove, il est temps de sauver Equestria avec une action Power Rangers de Mighty Morphin. Le poney rose de Morphin est arrivé et elle est prête à rejoindre les collectionneurs avec une autre figurine de mash-up incroyable. Elle rejoint les rangs d’autres personnages de mash-up comme les croisements récents que nous avons vus avec Ghostbusters et Dungeons & Dragons. Ce poney Ranger mesure 4,5 pouces et présente la même déco que le Pink Power Ranger. C’est une figurine unique que les fans voudront dans leur collection croissante de Power Rangers.

Ces figurines MLP Crossover sont incroyables et sont parfaites pour les fans de la série. La combinaison de deux franchises uniques est ce qui crée des liens plus solides dans la communauté de collectionneurs et aide les collectionneurs à explorer ce qui existe d’autre. Le My Little Pony Crossover Collection Power Rangers Morphin Pink Pony de Hasbro est au prix de 12,99 $. Elle peut être invoquée pour combattre le jour dès que vous cliquez sur clic et elle peut être trouvée ici. Ne manquez pas non plus certaines des autres incroyables figurines de croisement My Little Pony pour créer votre propre multivers équestre.

Crédits: Hasbro

Crédits: Hasbro



« My Little Pony Crossover Collection Power Rangers Morphin Pink Pony. Avec une menace intergalactique planant au-dessus d’Equestria, une équipe d’amis s’unit sous la grille Harmony. Ce sont les Mighty Morphin Power … poneys!? Les fandoms entrent en collision avec My Little Pony Crossover Collection – un univers élargi des personnages du mashup de My Little Pony! Le jouet Crossover Collection Morphin Pink Pony combine la forme rétro de My Little Pony avec le design des personnages Power Rangers. Le personnage a une déco, des couleurs et une marque Cutie uniques inspirées du Mighty Morphin Pink Ranger. La figurine de 4,5 pouces est livrée dans un emballage de collection qui est idéal pour les fans de la marque My Little Pony ou Power Rangers. Mettez les histoires que vous connaissez sur la queue avec la collection My Little Pony Crossover. «

Les fandoms se heurtent lorsque My Little Pony rencontre les Power Rangers pour un jouet crossoverCrossover Collection Morphin Pink Pony est un mashup de personnages passionnant. La figurine de 4,5 pouces a un facteur de forme rétro My Little Pony avec un design inspiré des Power RangersDesign et Cutie Mark inspiré du Pink Ranger de Mighty Morphin Power Rangers. Collectionnez un personnage Power Rangers préféré dans un nouveau facteur de forme La figure est un excellent moyen pour les fans de la marque My Little Pony ou Power Rangers de compléter leurs collections. Affichez votre figurine dans l’emballage spécial. 4 ans et plusCommencez une collection de figurines croisées avec les figurines Transformers My Little Prime et Ghostbusters Plasmane My Little Pony (vendues séparément. Sous réserve de disponibilité.) Vous avez aimé cet article? Partagez-le! À propos de Tyler Roberts

Il est l’éditeur d’objets de collection depuis fin 2019. Funko Funatic, historien, vétéran de l’armée de l’air et collectionneur dévoué de beaucoup de choses.

