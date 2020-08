Les Powerpuff Girls sortiront dans une série d’action en direct | Instagram

Le premier épisode de la série est sorti en 1998 à partir de là Les Powerpuff Girls sont connus dans le monde entier, certains de leurs fans seront certainement ravis lorsqu’ils apprendront qu’ils lanceront une série du dessin animé en action en direct.

De 1998 à 2005, ils ont eu un total de 78 chapitres, la série créée par Craig McCracken grâce à votre succès aujourd’hui aura l’occasion de devenir les deux Chocolat, Bubble et Beyota chez les jeunes de chair et de sang.

La variété est la source d’informations qui fournit des nouvelles exclusives, bien sûr, vous ne pouvez pas en manquer une concernant The Super Powerful Girls, ce dessin animé aura l’occasion de surprendre les nouvelles générations lors de la sortie du premier épisode et pourquoi pas, également de la part des adeptes d’antan des ennemis jurés de Mojo jojo.

On dit que CW est la chaîne intéressée par le lancement de cette nouvelle version du dessin animé, comme vous vous en souviendrez Les Super Powerful Girls ont été accidentellement créées par le professeur Utonio, dans l’intro de chacun des chapitres, vous vous souviendrez comment elles ont été créées.

Du sucre, des fleurs et de nombreuses couleurs, tels étaient les ingrédients choisis pour créer la petite fille parfaite, mais le professeur Utonio a accidentellement ajouté un autre ingrédient à la formule, Substance X, et ainsi les Super Powerful Girls sont nées … « Une partie de l’intro de chaque épisode.

Les vies de Bombón, Burbuja et Beyota dans le dessin animé même s’ils sont à l’école maternelle, ils vivent pour défendre la ville de Saltadilla contre les voyous et les dangers qui la menacent.

La nouvelle série sera basée sur la vie des filles mais des années plus tard quand elles seront adultes, car on pense que plus de vingt ans se sont écoulés depuis qu’elles ont défendu Saltadilla.

Ils se concentreront sur le fait que tous les trois connaîtront une certaine désillusion dans leur vie lorsqu’ils se rendront compte que toute leur enfance a été passée à sauver les citoyens de Saltadilla et qu’ils ne pouvaient pas profiter de leur enfance, et précisément pour cette raison, ils ne défendent plus la ville, mais tout Cela peut passer par ce qui est possible pour qu’un nouveau mal surgisse et qu’ils doivent réappliquer leurs super pouvoirs.

Jusqu’à présent, l’idée n’a pas été approuvée par le réseau, mais CW est prête à lancer la série à travers l’un des médias, elle parie beaucoup sur la vie super-héroïque et le contenu que tout le monde a aimé dans les années 90.

Le fait de ramener les programmes qui étaient autrefois un succès à ces nouveaux remakes est un grand pari car ils n’attendent pas seulement que les nouvelles générations les acceptent mais aussi ceux qui ont eu l’opportunité de profiter du programme quand nous étions plus jeunes.

Quelque chose qui n’a pas encore été prouvé dans qui jouera les protagonistes, en plus de la date à laquelle ils lanceront l’épisode pilote est également inconnu.

Ce n’est pas la première fois qu’une adaptation de The Super Powerful Girls est faite, un remake d’anime a été lancé où apparemment Chocolat, Bulle et Beyota ils étaient dans leur stade d’adolescence.

On dit que certains des noms de la production ont altéré et excité plusieurs followers sur Twitter, les producteurs seront Greg Berlanti, si son nom ne vous fait pas connaître peut-être son travail oui, « Arrow » et « The Flash » sont deux d’eux.

Warner Bros sera en charge de la production de la série en plus de la participation de Diablo Cody qui a écrit le film « Juno », les autres noms qui rejoignent le projet sont Sarah Scechter, David Madden et Heather Regnier, cette dernière est reconnue par le Série « Sleepy Hollow ».

