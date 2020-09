Adam Sandler organise une fête d’Halloween cet automne avec sa dernière comédie Netflix, Hubie Halloween, réalisé par Little Nicky’s Steve Brill.

Le service de streaming a partagé aujourd’hui les premières images accompagnant l’actualité d’un 7 octobre date de sortie.

Pour ceux qui espèrent plus de contenu pour adultes, il y a de bonnes nouvelles dans la note PG-13 du film pour « un contenu brut et suggestif, un langage et une brève fête des adolescents ».

«L’intrigue suit Hubie Dubois (Sandler) qui, malgré son dévouement à sa ville natale de Salem, Massachusetts (et sa légendaire fête d’Halloween), est une figure de moquerie pour les enfants et les adultes. Mais cette année, il se passe vraiment quelque chose dans la nuit, et c’est à Hubie de sauver Halloween. «

La distribution des étoiles comprend Kevin James, Julie Bowen, Maya Rudolph, Ray Liotta, Steve Buscemi, Rob Schneider, Michael Chiklis, et Kenan Thompson.

Les co-vedettes sont China Anne McClain, Paris Berelc, Tim Meadows, Colin Quinn, June Squibb, Shaquille O’Neal, Karan Brar, Noah Schnapp, Mikey Day, Melissa Villaseñor, Kym Whitley, Lavell Crawford, Betsy Sodaro, George Wallace, et Blake Clark.