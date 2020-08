Après son film Doctor Sleep (2019), le réalisateur et scénariste Mike Flanagan reviendra avec Netflix pour une suite à l’émission terrifiante The Curse of Hill House (2018). Il s’agit de La hantise de Bly Manor, une série à venir qui – bien qu’elle reçoive le label de la deuxième saison – ne donnera pas de continuité à l’intrigue de la tranche précédente.

À la fin de cet article, vous trouverez dix images officielles anticipant les caractères et le réglage de ce prochain contenu « N » rouge.

The Haunting of Bly Manor prend le roman comme principale inspiration Un autre rebondissement (The Turn of the Screw), écrit par Henry James et publié en 1898. Il s’agit d’une jeune femme qui doit déménager dans la campagne anglaise pour s’occuper de deux enfants orphelins, mais trouve également des preuves d’une histoire et d’entités sinistres qu’elle ne peut pas expliquer .

La deuxième saison de la série d’anthologies créée par Mike Flanagan absorbe également des éléments d’autres récits de James, tels que The Jolly Corner (1908) et The Romance of Certain Old Clothes (1868). Ce mélange survient dans le but de souligner la romance et l’amour tragique dans The Haunting of Bly Manor, contrairement à l’accent mis par Hill House sur les conflits familiaux.

« Certainement [Bly Manor] offre une nouvelle façon de raconter une histoire d’amour, et il y en a trois qui battent vraiment au cœur de cette saison », a déclaré Flanagan (via). «Ils ont tous un bord très sombre. Et en fin de compte, il est très difficile de différencier la tragédie de la romance. Ce sentiment de désir romantique pour quelqu’un qui comptait tant pour nous, mais qui est parti, est vraiment le cœur de toute histoire de fantômes. «

Certains acteurs qui se sont démarqués lors de la première saison reviendront pour ce nouveau lot d’épisodes, bien qu’incarnant des personnages différents. Ce sont Henry Thomas, Olvier Jackson-Cohen, Kate Siegel et Victoria Pedretti, qui dans The Curse of Hill House a joué Eleanor « Nell » Crain. Elle jouera désormais la gouvernante américaine Dani Clayton, chargée de s’occuper des frères Miles et Flora Wingrave.

The Haunting of Bly Manor devrait être présenté en première à l’automne 2020. Excité? Continuez vers la galerie suivante pour 10 photos de production récemment publiées.

Amelia Bea Smith en tant que petite Flora Wingrave

Victoria Pedretti comme Dani Clayton, dans un sous-sol avec des jouets abandonnés

Benjamin Evan Ainsworth dans le rôle de Miles Wingrave, un garçon en difficulté encadré par Clayton

T’Nia Miller dans le rôle de Mme Grose, dédiée à la préservation du bon état à Bly Manor

Henry Thomas comme l’oncle qui veut fuir Bly Manor et les enfants de son frère

Oliver Jackson-Cohen comme manipulateur Peter Quint

Tahirah Sharif dans le rôle de Miss Jessel, tout en examinant une poupée Flora

Amelia Eve comme Jamie, après avoir reçu un appel alarmant

Rahul Kohli en tant que chef Owen, réconforté par Mme Grose

Flora se fait un nouvel ami

Netflix premier regard Suite La hantise de Bly Manor La hantise de Hill House

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.