Bloody Disgusting a marqué la première image et l’art de vente pour l’horreur dramatique en basque Toutes les lunes, Le dernier de Filmax, l’entreprise derrière le [REC] films, Sleep Tight, Muse, Summer Camp et In Darkness.

Du scénariste-réalisateur Igor Legarreta (When You No Longer Love Me), le film fantastique de vampire se déroule au nord de l’Espagne à la fin du 19ème siècle.

«Au cours des derniers affres de la dernière guerre carliste, une petite fille est sauvée d’un orphelinat par une femme mystérieuse qui vit au plus profond de la forêt. Gravement blessée et proche de la mort, la jeune fille croit que la femme est un ange venu l’emmener au paradis. Bientôt, cependant, elle découvrira que ce que cet être étrange lui a réellement donné est le cadeau de la vie éternelle… en la transformant en vampire.

«N’ayant d’autre choix que d’accepter sa nouvelle condition, elle devra apprendre à vivre dans la solitude profonde et douloureuse du temps. Une infinité de lunes passe avant, un jour, qu’elle rencontre Cándido, un homme humble qui l’accueille et la traite comme si elle était sa propre fille. Maintenant, la petite fille va s’engager sur une nouvelle voie, celle qui la verra se rebeller contre sa nature animale et ravivera en elle l’espoir de retrouver la vie qui lui a été volée.

Il étoiles Haizea Carneros, Josean Bengoetxea, et Itziar Ituño.

Surveillez les nouvelles du festival et de la distribution au fur et à mesure qu’elles arrivent.