Les clés de Green Lantern sautent ces jours-ci, comme elles le sont depuis que Geoff Johns a réorganisé le personnage il y a un peu plus de dix ans. Une partie de cela consistait à placer le méchant et l’ancien Lantern au centre du plus grand univers de Lantern, à créer son propre corps et à devenir l’un des méchants les plus redoutés de la période de l’univers DC. En vente aux enchères dès maintenant sur ComicConnect, qui fait partie de la vente aux enchères de l’événement # 43, est le début de Sinestro dans Green Lantern # 7 de 1961. Il s’agit d’un bel exemplaire, CGC classé 4,5 et très abordable pour un si gros livre de clés. Il se situe actuellement à 250 $, bien moins que ce qu’il serait habituellement dans une catégorie supérieure. Vous pouvez consulter le livre ci-dessous.

Lanterne verte no 7 CGC 4.5. Crédit ComicConnect

Green Lantern prend parfois un siège arrière pour Sinestro parfois

« Pages blanc cassé, origine et 1ère application. Sinestro. Bien qu’il ne figure pas sur la couverture de ce numéro, Green Lantern # 7 contient la première apparition de l’ennemi de Hal Jordan, Sinestro. Accordé des pouvoirs similaires à la Lanterne, le personnage a été conçu comme un être à la peau rouge de la planète Korugar, qui a acquis des pouvoirs qu’il a ensuite utilisés pour asservir son peuple, devenant ainsi fondamentalement le contraire de la Green Lantern, et poursuivant une longue carrière dans la méchanceté qui dure dans le monde moderne. -jour. L’histoire de couverture concerne l’enlèvement par Sinestro d’une ville entière et son transport à Qward pour tenter de vaincre Hal Jordan, qui déjoue Sinestro et les armes de Qward avec une simple manipulation d’une horloge. Cette bande dessinée est l’une des préférées de Green Lantern fans en lançant l’un des personnages les plus populaires de la franchise et contribuant à étoffer l’univers en constante expansion du mythe GL. «

Encore une fois, cela fait partie de la vente aux enchères événementielle # 43 de ComicConnect, et ce livre prend des offres jusqu’à plus tard dans la journée. Ne manquez pas une chance d’ajouter une excellente clé DC Comics à un prix avantageux. Allez ici pour plus de détails et pour placer une offre, puis pendant que vous y êtes, consultez les autres enchères en cours.

Vous avez apprécié cet article? Partagez-le! À propos de Jeremy Konrad

Jeremy Konrad écrit sur les objets de collection et le cinéma depuis près de dix ans. Il a une connaissance profonde et vaste des deux. Il réside dans l’Ohio avec sa famille.

enveloppe instagram twitter