Netflix a été sur une lancée avec de nouveaux originaux ces derniers temps. Ce mois-ci seulement, nous avons déjà vu l’horreur effrayante Je pense à la fin des choses, la comédie romantique Love, Garantie, émission dramatique de science-fiction Away, la comédie d’horreur à succès The Babysitter: Killer Queen et bien d’autres. Sans oublier que le nouveau film de Tom Holland sortira la semaine prochaine.

Mais avec la concurrence dans les guerres du streaming qui s’intensifie sérieusement, Netflix va devoir continuer à apporter son jeu A en ce qui concerne sa programmation originale et ils semblent certainement le faire avec la sortie prochaine de The Trial of the Chicago 7.

Drame historique écrit et réalisé par Aaron Sorkin, le film se déroule dans les années 1960 à Chicago et raconte l’histoire de sept personnes jugées pour leurs rôles dans les émeutes du DNC. Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Yahya Abdul-Mateen II et Joseph Gordon-Levitt, avec un casting de soutien qui porte des noms comme Mark Rylance et Frank Langella. De toute évidence, celui-ci a des récompenses écrites partout, et même s’il reste à voir comment cela se terminera, la première bande-annonce ci-dessus est certainement prometteuse.

Après tout, il est difficile de se tromper avec un casting comme celui que nous venons de mentionner et Sorkin, bien sûr, n’est pas étranger aux acclamations de la critique, étant l’un des écrivains les plus célèbres du secteur. Certes, ce n’est que son deuxième film en tant que réalisateur, mais son premier, Molly’s Game, nous a certainement montré qu’il pouvait se débrouiller derrière la caméra.

Bien sûr, nous avons vu des acteurs et des équipes extrêmement talentueux se réunir pour des films qui ont été des ratés colossaux dans le passé, mais quelque chose nous dit que The Trial of the Chicago 7 ne tombera pas dans cette catégorie et que Netflix aura un autre candidat à un prix lors de sa sortie le 16 octobre.