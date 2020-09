Après de nombreux mois d’attente, l’immense vitrine de Sony nous a enfin donné de nombreuses informations sur le PlayStation 5. Plus particulièrement, nous avons appris que la console commencerait à être déployée le 12 novembre dans de nombreux territoires à des prix parfaitement raisonnables pour la version numérique et l’édition standard. Encore mieux pour les joueurs impatients, les précommandes ont déjà été mises en ligne bien que Sony ait déclaré qu’elles ne seraient pas disponibles avant le 17 septembre.

Comme si toute l’excitation entourant la date de sortie et les prix n’étaient pas assez fantastiques, Sony a également confirmé son premier lot de jeux de lancement de première partie, et ils incluent une poignée d’ajouts surprenants auxquels beaucoup d’entre nous ne s’attendaient jamais dans nos rêves les plus fous .

Premièrement, nous allons obtenir le remake absolument époustouflant de Bluepoint Games du jour et de la date de Demon’s Souls avec nos nouvelles consoles brillantes, marquant une journée d’enfer pour les fans de la série légendaire de FromSoftware. Demon’s Souls a été la toute première entrée de la société dans la franchise et est sorti exclusivement pour la PS3. Comme il n’a jamais été porté sur aucun autre système, ce remake apportera l’expérience à une toute nouvelle génération de fidèles avides de type Souls.

Surprenant personne, quant à lui, est l’inclusion de Spider-Man de Marvel: Miles Morales, un suivi du hit de PS4 2018 qui se concentre sur les aventures de Miles Morales dans le costume. Bien que ce soit un jeu plus court qui s’apparente davantage à une extension autonome, ce sera presque certainement un bon moment et une vitrine garantie de la puissance graphique de la PS5.

Voici la liste complète des jeux de lancement exclusifs de la PS5 qui ont été annoncés plus tôt dans la journée:

Salle de jeux d’Astro (Japan Studio) – Livré pré-installé sur chaque PS5.

Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio) – 69,99 $ US / 89,99 $ CAD / 7900 ¥ / 79,99 € (prix conseillé)

Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV) – 69,99 $ US / 89,99 $ CAD / 7900 ¥ / 79,99 € (prix conseillé)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – 49,99 $ US / 64,99 $ CAD / 5900 ¥ / 59,99 € (prix conseillé)

Marvel’s Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition (Insomniac Games) – 69,99 $ US / 89,99 $ CAD / 7900 ¥ / 79,99 € (prix conseillé)

Sackboy: Une grande aventure (Sumo Digital / XDEV) – 59,99 $ US / 79,99 $ CAD / 6900 ¥ / 69,99 € (prix conseillé)

PlayStation 5 lancera le 12 novembre dans de nombreux territoires, y compris les États-Unis, et sera disponible dans le monde entier le 19 novembre.