Souvent, rentrer à la maison et devoir préparer, après une longue journée de travail, un dîner en famille est épuisant.

Parfait, délicieux et en un temps record.

Cependant, cette recette est parfaite pour les moments où nous manquons d’énergie en raison des exigences de la journée sans compromettre une sensation de satiété et de saveur.

De quoi avez-vous besoin?

4 tortillas de blé

2 boîtes de Thon à l’huile

1 avocat

1 tomate

4 feuilles de laitue

4 cuillères à soupe de mayonnaise

Comment faites-vous?

Étape 1: Laisser tremper la laitue pendant 5 minutes avec de l’eau et du vinaigre. Égoutter et sécher et réserver.

Étape 2: Égoutter le thon, mettre dans un récipient et réserver. Prenez l’avocat et obtenez la pulpe, traitez-le jusqu’à ce que vous obteniez une crème.

Étape 3: Lavez la tomate et coupez-la en petits cubes. Ajouter le thon, l’avocat et la tomate, ajouter la mayonnaise et intégrer.

Étape 4: Déposer la laitue sur la tortilla et le mélange de thon et avocat par-dessus. Roulez et partez. Un dîner divin en 5 minutes.