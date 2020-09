Ces petites boules sont pleines de saveurs incroyables et vous pouvez les préparer deux par trois, il vous suffit de prendre cette recette et d’en faire une réalité pour vous et les vôtres.

Vous aurez envie de tous les manger!

De quoi avez-vous besoin?

1 tablette de chocolat noir fondu

3 tasses de sucre en poudre

1 tasse de beurre d’arachide

8 cuillères à soupe de beurre non salé

1 cuillère à café d’extrait de vanille

Lait

Comment faites-vous?

Étape 1: Mélanger tous les ingrédients sauf le chocolat fondu jusqu’à ce qu’ils deviennent un mélange homogène.

Étape 2: Former des boules avec la préparation et les déposer sur une assiette avec du papier ciré. Réfrigérer au moins 3 heures

Étape 3: Faites fondre le chocolat noir au bain-marie et ajoutez 3 ou 4 cuillères à soupe de lait. Prenez un grand cure-dent et placez les boules dans chacune, passez-les dans le chocolat fondu et remettez-les dans l’assiette. Réfrigérer jusqu’à ce que le chocolat soit dur.

Tout le travail est effectué au réfrigérateur car, comme vous l’avez peut-être remarqué, la préparation ne prend pas plus de 10 minutes.