Il gateau éponge C’est l’option classique pour partager une collation en famille. Vanille, marbrée, au citron: il existe de nombreuses options pour le préparer et le cuisiner. Aujourd’hui, nous vous en apportons un version mini.

Avec des ingrédients faciles à trouver dans la maison, vous obtiendrez environ 15 petits cupcakes à l’orange avec ganache au chocolat. Si vous voulez en faire moins, vous pouvez facilement congeler la pâte pour une prochaine fois. Vous verrez que le résultat est très riche, tout le monde sera ravi du mélange de saveurs!

Préparez des mini cupcakes pour la collation. Mini cupcakes à l’orange avec du chocolat.

Ingrédients:

Pour les mini gâteaux

150 gr de beurre non salé à température ambiante

200 grammes de sucre

6 œufs L

1 yaourt sucré naturel

Le jus de 2 grosses oranges

Le zeste d’une orange

1 pincée de sel

400 gr de farine

16 gr de levure chimique

Pour la ganache au chocolat

300 gr de chocolat noir

100 gr de beurre non salé

Processus:

Tamisez la farine avec la levure et le sel. Reserver

Pressez les oranges et râpez la peau de l’une d’elles. Nous avons réservé.

Nous mettons le beurre avec le sucre dans un grand bol pour battre jusqu’à consistance mousseuse.

Nous incorporons les œufs un par un.

Nous ajoutons la moitié du mélange de farine. On l’intègre bien.

Ajoutez le jus d’orange et le zeste. Nous mélangons

Nous ajoutons le reste du mélange de farine et le yaourt. Battre jusqu’à ce que le mélange soit homogène.

Nous préchauffons le four à 180 degrés. Graisser le moule avec de la farine et du beurre ou avec un spray antiadhésif. Nous remplissons 2/3 chaque cavité.

Nous faisons cuire pendant 12 minutes. Nous essayons de coller un cure-dent et de le faire ressortir propre avant de le sortir du four

Laissez-les refroidir dans le moule pendant 5 minutes puis nous transférons les mini gâteaux sur une grille pour qu’ils refroidissent complètement.

Nous faisons fondre le beurre avec le chocolat au micro-ondes, en appliquant des périodes de 30 secondes et en remuant pour le sortir du micro-ondes.

Nous versons la ganache au chocolat sur les mini-gâteaux et les laissons refroidir complètement jusqu’à ce que le chocolat ne tache pas.

Mini cupcakes à l’orange avec du chocolat.