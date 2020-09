Le désir de toutes les femmes est de toujours maintenir un cheveux brillants, sains et pleins de vie, c’est pourquoi les salons de beauté sont presque toujours pleins, et que des cheveux sains sont synonymes de soins personnels, il existe aujourd’hui différentes méthodes pour prendre soin de nos cheveux, comme celle-ci kératine à la banane.

Il banane Il est connu pour ses excellents nutriments, c’est l’un des aliments les plus recherchés pour la fabrication de masques capillaires.

Parmi les propriétés que le banane il y a du potassium et des vitamines A, B et C. Pendant longtemps, on a pensé que la consommation de cet aliment avait quelque chose à voir avec la prise de poids, car c’est l’un des fruits avec le plus de sucres et de calories. Cependant, aujourd’hui, la plupart consomment cette nourriture sans remords, car cette croyance a été brisée.

Comme d’autres aliments, la banane a également servi de bienfait pour les préparations de soins de beauté. L’action hydratante, ainsi que ses substances antioxydantes ont été une excellente option économique et efficace pour prendre soin de la peau et du cheveux.

Donc, si vous avez des restes de bananes et qu’elles sont également trop mûres, nous vous recommandons de ne pas les jeter à la poubelle, de les conserver pour pouvoir les fabriquer vous-même à la maison. kératine à la banane Et ainsi vous profiterez de ses bienfaits pour en plus de lui donner de la brillance, en stimulant la pousse des cheveux.

Kératine naturelle de banane et huile de coco

Si vos cheveux souffrent de sécheresse, sont ternes et que vous avez également des pellicules, vous pouvez les soulager rapidement avec ce kératine naturelle super simple de huile de banane et de noix de coco.

Ce dont tu auras besoin:

1 banane mûre

3 cuillères à soupe d’huile de coco

Mode de préparation:

La première chose que nous ferons est d’en faire une purée banane mûr, alors, nous le mélangerons avec l’huile de coco jusqu’à obtenir un mélange homogène.

Application de kératine de banane

Pour la deuxième étape, nous humidifierons nos cheveux avec de l’eau et procéderons à l’ajout de notre kératine de banane fait maison partout dans les cheveux, nous allons commencer des racines aux pointes. Vous pouvez masser votre cuir chevelu pour activer la croissance des cheveux.

Lorsque vous avez terminé, couvrez vos cheveux avec un bonnet de douche et laissez le kératine de banane prendre effet pendant environ 20 à 30 minutes.

Avec le temps, rincez abondamment à l’eau et au shampooing. Vous pouvez répéter ce traitement de kératine de banane environ deux fois par semaine.