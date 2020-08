Présentation emblématique de Miley Cyrus aux VMA’s Awards | Réforme

A partir du moment où Miley Cyrus a quitté Disney et a commencé sa carrière solo, elle a également entamé une nouvelle «Miley autonomisée» selon ses followers, on l’a vu à nouveau dans sa présentation ce soir aux prix VMA.

L’ex-femme de Liam Hemsworth a eu une présentation lors de la remise des prix du VMA, il a convenu que sa relation avec Cody simpson, la chanson qu’il a interprétée était « Midnight Sky », plusieurs internautes ont commenté sa performance et se sont souvenus de sa scène emblématique avec une boule de démolition.

Il y a eu un énorme tollé sur le fait que Miley Cyrus est revenue à sa chanson emblématique de 2013 qui l’a rendue encore plus populaire qu’elle ne l’était déjà, l’amie de Demi Lovato il a triomphé ce soir et tout le monde le sait.

Des mèmes et des clips de l’école qui ont une fois de plus rendu l’interprète de « 7 choses » iconique où presque à la fin de sa présentation elle a été montée à nouveau dans une sphère mais cette fois c’était l’une des années 70.

Miley a commencé sa présentation par des transitions de différentes couleurs, même si on pourrait penser qu’il s’agirait de différentes couleurs qu’elle s’est concentrée sur les bases, à la fin elle a atteint un escalier où une sphère disco des années 70 l’attendait.

Cyrus portait une robe avec quelques paillettes mais surtout transparente, également avec une grosse coupure sur sa jambe et des baskets qui pourraient être dites similaires à la dernière présentation aux MTV Video Music Awards en 2019, lorsqu’elle a atteint la fin de la Échelle la robe qui était en fait une jupe, elle l’enleva et grimpa à nouveau sur la sphère pour terminer sa chanson.

Contrairement à 2013 Miley Curys Elle avait l’air beaucoup plus «habilitée» comme diraient certains jeunes de nos jours, parce que ses traits et sa silhouette exprimaient quelque chose de plus que de chanter assis, parce qu’elle le faisait avec beaucoup d’émotion.

C’est la deuxième fois qu’il fait une excellente présentation après la récente rupture d’une relation, comme ce fut le cas aux MTV Video Music Awards de 2019 où il a présenté sa chanson la plus récente « Slide Away » pour de nombreux clairement dédiés. à Liam Hemsworth.

À ce moment-là, alors qu’elle interprétait sa mélodie, elle a ressenti une telle sensation émouvante en l’écoutant chanter, pratiquement la même chose qu’avec « Midnight Sky », puisque les deux relations étaient déjà terminées, les assistants qui étaient dans la salle sont restés silencieux du début jusqu’à un peu avant terminer sa chanson en applaudissant l’interprète, la même chose s’est produite ce soir.

Tout comme cette fois-là, il était accompagné d’une robe noire, nous avons vu une scène complètement en rouge, bleu, noir et blanc à la fin mettant en évidence la beauté de la sphère pour son éclat et du chanteur qui avait l’air spectaculaire.

Tous les artistes – remplis de feux d’artifice dans leurs performances Miley Cyrus – Marches sur une boule disco faisant référence à son clip vidéo datant de 7 ans parce qu’il ne faut que sa propre présence pour impressionner #vmas « , a partagé #Milesholy sur Twitter.

Il y a eu plusieurs commentaires qui ont été faits à propos de sa présentation qui pour beaucoup ont emporté la nuit parce qu’il n’avait pas besoin d’une grande production comme beaucoup d’autres artistes, seulement sa présence et sa voix, bien que bien sûr les effets des lumières et le sphère dit aussi seulement que Miley l’a fait sans trop dépendre des danseurs et des autres.

Il y a cinq jours Miley Cyrus Il a partagé la vidéo Wrecking Ball sur son compte Instagram et partagé un texte dans lequel il remerciait la vie elle-même pour son art, il est plus que clair qu’il prévoyait déjà d’inclure à nouveau cette autonomisation dans sa présentation aujourd’hui.

7 ans de Wrecking Ball. Ma conception du temps est complètement biaisée. On dirait qu’il y a une vie … mais en quelque sorte juste hier. Merci pour tout le soutien que vous m’avez apporté à l’époque et, bien sûr, pour l’amour que mon art continue de montrer aujourd’hui. Toujours reconnaissante et inspirée », écrit-elle.

