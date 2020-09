Presque tout a été supprimé! Isabel Madow ne porte qu’un porte-jarretelles | Instagram

Le modèle mexicain Isabel Madow a partagé une photo qui a sûrement laissé ses adeptes la bouche ouverte, elle apparaît avec un seul vêtement, mais cela ne couvre pas ce qu’il devrait.

Il y a quelques années, il était connu pour apparaître comme le « secrétaire » de la Brozo Clown Dans son programme d’information, quelque chose qui a attiré l’attention de la belle blonde, c’est qu’à ce moment-là elle ne parlait pas du tout (dans l’émission) donc son personnage attirait l’attention à cause de sa silhouette, ceci parce que ses tenues étaient extrêmement décolletées et révélateur.

Isabel Madow a actuellement 46 ans, ce à quoi elle ne ressemble pas car elle est propriétaire d’une figurine de rêve, sa Photos et les vidéos volent le cœur en plus de plusieurs soupirs de ses followers à chaque fois qu’ils ont l’occasion d’apprécier les photos de la belle actrice et modèle.

Avec son mètre et ses 75 centimètres, elle a réussi à faire plus d’une chute amoureuse tout au long de sa carrière d’actrice et de mannequin, Isabel est une femme aux charmes assez volumineux qui, combinés à sa taille, pourraient facilement rendre n’importe qui fou.

C’est grâce aux réseaux sociaux que nous avons eu l’occasion de rencontrer et de réapprécier la beauté de certaines célébrités qui, bien qu’elles ne soient pas actives à la télévision ou au cinéma, grâce à leurs comptes sur Instagram, Twitter, Tik tok ou Youtube comme l’a fait passé avec Isabel Madow, également Luz Elena González, Marlene Favela parmi d’autres beaux artistes.

La photo principale de la note, Isabel Madow apparaît au lit, sur des draps blancs qui mettent encore plus en valeur sa beauté et se perdent un peu dans la proéminence de sa silhouette élancée.

Bien que la photo ait trop de lumière blanche, chacune des courbes de la belle actrice peut être parfaitement appréciée, sa position nous permet de voir beaucoup de son charme, même si elle est un peu de profil.

Le vêtement qu’elle porte est un porte-jarretelles blanc, il se marie parfaitement avec la photo, elle ne porte pas de bas, il semble qu’elle vient de décider de l’enfiler pour le faire paraître encore plus pr0vocat! Va.

Si vous voulez voir la photographie d’Isabel Madow, cliquez sur le LIEN suivant et profitez du panorama.

Wow, tu es incroyablement belle, ton corps me fait tomber amoureux et me rend fou !! « , » Tu es vraiment délicieux « , deux des centaines qu’elle a reçues.

Isabel essaie de montrer l’intérêt qu’elle porte à ses followers dans ses publications, elle leur envoie constamment des salutations et leur demande comment ils vont, phrase accompagnée d’une photographie ou d’une vidéo intense.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Bien que l’instantané ne soit pas récent, il a été publié il y a des mois le 28 avril de cette année, Isabel a déjà du temps avec son compte Instagram.Elle partage quelques détails de sa vie personnelle, de son travail et de ses délices pour ses followers qui lui en donneront sûrement toujours. ils demandent plus de contenu.

À ce jour, il compte près de 1500 publications et environ 618 mille followers qui surveillent les mouvements sur son compte officiel.

En haut de son Instagram, elle a partagé quelques informations sur sa carrière, vous serez intéressé de connaître certaines des entreprises avec lesquelles elle a travaillé, selon ce qu’elle a actuellement partagé, elle est une actrice de Televisa, elle a participé à environ 35 émissions de télévision , est également un chanteur en fait sorti un album intitulé « Je ne suis pas intouchable ».

Madow a eu l’opportunité d’être présentatrice de télévision, d’apparaître dans deux feuilletons et dans environ 11 pièces de théâtre, 7 films, dans lesquels elle avait probablement des rôles de soutien, et quelque chose dont ils se souviennent bien sûr, ce sont deux couvertures du magazine Playboy.

Lire aussi: Au revoir Televisa! Tania Rincón serait licenciée pour cette trahison