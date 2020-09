* En développement

« Une jolie femme »

À son 17e passage, « Pretty Woman » est de retour en tête de sa chaîne de diffusion sans aucun problème. Le film d’amour mythique a réussi à être le plus regardé de la nuit sur Telecinco avec un 14,1% de part et plus de 1,7 million téléspectateurs moyens, améliorant de +5,2 points ce qui a été réalisé par « Blanche-Neige (Miroir, Miroir) » la semaine précédente. Pour sa part, Les « liens de sang » ont également connu une croissance, dans ce cas de +0,4 point, restant ainsi à 10,3% de part aux heures de grande écoute de la chaîne publique, tandis que le film « Yo soy la venganza » est resté à 10,1% sur Antena 3. En revanche, ‘Devinez quoi Je fais ce soir »a créé ses nouvelles tranches avec une part de 6,3% et 688 000 téléspectateurs.

Prime time

· « Pretty Woman » mène la soirée sur Telecinco avec une part de 14,1%

· Les liens de sang augmentent (+0,4) et obtient un score de 10,3% à La 1

· «Devinez ce que je fais ce soir» lance de nouvelles tranches avec 6,3%

Telecinco

‘Cinéma 5 étoiles’ « Pretty Woman »: 1 767 000 et 14,1%

Le 1

‘Liens de sang: précédent’ « Las Piquer »: 1 070 000 et 7,6%

«Liens de sang» «Las Piquer»: 1 341 000 et 10,3%

Antenne 3

‘El Hormiguero stars’ « Mario Vaquerizo et El Monaguillo »: 1 275 000 et 9,1%

‘Cinéma’ « Je suis vengeance »: 1 059 000 et 10,1%

Quatre

‘Premières dates’: 324000 et 2,9%

« Premières dates »: 1393000 et 10,1%

«Devinez ce que je fais ce soir» «Luján Argüelles-Elena Furiase»: 688 000 et 6,3%

le sixième

« L’intermédiaire: le meilleur »: 684000 et 5%

«Cinéma» «Secrets derrière la porte»: 518 000 et 4,2%

Les deux

‘Documaster’: 578000 et 4,7%

Il comprend:

– ‘Apocalypse: Staline’ « Le démon »: 584 000 et 4,2%

– «Apocalypse: Stali» «Rouge (2e partie)»: 644 000 et 4,9%

– ‘Apocalypse: Stali’ « Le maître du monde (3e partie) »: 504 000 et 5,3%

Tard dans la nuit

· «Devinez ce que je fais ce soir» se démarque dans la bande avec 7,6%

· Le débat sur la montée des «liens du sang» (+1,9) atteint une part de 10,4%

· «A partir d’aujourd’hui dans un an» baisse de -1,7 point et reste à 4,9% à Antena 3

Telecinco

‘Cinéma’ «La trahison (2018)»: 418 000 et 8,6%

«Ayez du salami! «Où étiez-vous en 2002?»: 170 000 et 6,8%

Antenne 3

« Aujourd’hui dans un an »: 202000 et 4,9%

‘Casino en direct’: 60 000 et 2,6%

Quatre

«Devinez ce que je fais ce soir» «Paz Padilla et Eva Isanta»: 326 000 et 7,6%

‘Wave wave’: 151000 et 6,4%

Le 1

‘Liens de sang: le débat’ « Las Piquer »: 763 000 et 10,4%

«Liens de sang» «La saga du Larrañaga Merlo»: 203 000 et 6,2%

le sixième

«Cinéma 2» «Tornade magnétique»: 176 000 et 3,1%

«Les 48 premières heures» «Bad réputation-mortal party»: 76 000 et 2,8

Les deux

‘En couverture’ « Après les cendres d’evo »: 173 000 et 3%

«Festivals d’été» «Jazzaldia»: 49 000 et 1,5%

Après-midi et après-midi

· ‘Pasapalabra’ réalise un record et est le plus regardé de la journée avec 20,3%

· ‘Save me Tomato’ perd -0,8 point et obtient 16% dans Telecinco

· ‘Better late’ reste dans le groupe sur laSexta (6,2%)

· «Tout est un mensonge» augmente de +0,4 point et obtient 5,7% à Cuatro

Telecinco

‘Save me lemon’: 1625000 et 13,5%

‘Save me orange’: 1659000 et 17,3%

‘Save me tomato’: 1,535,000 et 16%

Le 1

« Marché central »: 823000 et 7,2%

« Servir et protéger »: 978000 et 9,6%

‘Acacias 38’: 812 000 et 9%

‘Le chasseur’: 631000 et 7,3%

« Direct Espagne »: 606000 et 6,9%

« Ici la Terre »: 997000 et 10,1%

Antenne 3

« Aimer c’est pour toujours »: 1169000 et 10,5%

« Maintenant je tombe! »: 800000 et 8,7%

«Boum!»: 1 060 000 et 12,3%

‘Pasapalabra’: 1 963 000 et 20,3%

le sixième

‘Zapping: précédent’: 629000 et 5%

‘Zapping’: 793000 et 6,5%

‘More Zapping’: 670 000 et 5,9%

‘Mieux vaut tard: avance’: 530000 et 4,9%

Mieux vaut tard ‘: 562000 et 6,2%

Quatre

« Tout est un mensonge »: 688000 et 5,7%

« Tout est un mensonge bis »: 771000 et 7%

« Quatre par jour »: 535000 et 5,8%

« Quatre par jour à 20h »: 472000 et 5,3%

Les deux

« Savoir et gagner »: 874000 et 7,1%

‘Grands documentaires’: 461000 et 4,2%

Il comprend:

– « Biebrza, l’Amazonie européenne »: 490000 et 4,3%

– ‘Wild France’: 434000 et 4,2%

‘Documenta2’: 247000 et 2,7%

Il comprend:

– « Le régime parfait pour vous »: 247000 et 2,7%

– « Le régime parfait pour vous »: 228000 et 2,5%

«Nourriture en plein air» «Huile de rose, betterave et levain»: 196 000 et 2,3%

«Nourriture en plein air» «Safran, cerises au sirop et whitebait»: 202 000 et 2,4%

«Paradis à proximité» «Kenya, le sommet de l’Afrique»: 121 000 et 1,3%

« Les maîtres des chemins de fer »: 213000 et 1,7%

Matin

· «Le programme d’été» baisse (-2,1) mais mène avec un bon 15,8%

· Le «miroir public» augmente de deux dixièmes et atteint une bonne part de 15,5%

· Dans laSexta, ‘[email protected]’maintient et obtient un très bon 9.1%

· ‘La roulette de la chance’, leader avec ses meilleures données depuis juin 2019 (17,8%)

Telecinco

«Ayez du salami! «Jesús Vázquez»: 12 000 et 2,4%

‘Le programme d’été’: 544000 et 15,8%

‘Il est déjà midi’: 1272000 et 14%

Antenne 3

« Plus d’un »: 26000 et 4,7%

‘Miroir public’: 413000 et 15,5%

‘More Public Mirror’: 450000 et 10,9%

«Cuisine ouverte de Karlos Arguiñano» «Soupe de poulet»: 768 000 et 11%

« La roue de la chance »: 1811000 et 17,8%

Le 1

‘Le matin’: 244000 et 6,9%

« Cocina al punto avec Peña et Tamara » « Queue de veau à la Galete »: 322 000 et 5,3%

« Bloqué par le mur »: 440000 et 4,1%

Quatre

‘Surferos tv’: 8000 et 1,1%

« Mieux vaut appeler Kiko »: 1000 et 0,1%

«Ayez du salami! «La vie est un carnaval»: 20 000 et 1,3%

« Le scélérat »: 75000 et 3,4%

‘Cobra Alert’ « Le retour du turbo et du tacho »: 109 000 et 3,8%

«Cobra Alert» «Nid de rats»: 156 000 et 4,9%

«Cobra Alert» «Old school»: 141 000 et 3,9%

‘Cobra Alert’ « Chute libre »: 188 000 et 4%

‘Le concours de l’année’: 315000 et 4,4%

‘Le concours de l’année’: 644000 et 5,7%

le sixième

Les deux

‘Active-2’: 4 000 et 0,6%

‘Anglais à la TVE’: 8000 et 0,9%

« La vie secrète des chiens »: 14000 et 1,1%

«Costa España» «Cadaqués»: 24 000 et 1,2%

‘Carrefour’: 38000 et 1,5%

‘Documenta2’: 53000 et 1,8%

Il comprend:

– « Strangers within »: 53000 et 1,8%

«Nourriture découverte» «Tofu, distorsion de la ration et lait a2»: 64 000 et 2%

«Nourriture non couverte» «Bananes, viande végétale et chips vertes»: 88 000 et 2,6%

«Constructions écologiques» «Cabanes dans l’arbre»: 110 000 et 3,1%

«Constructions écologiques» «Inverser les courbes»: 143 000 et 3,6%

‘Movie Mornings’ « The Little Rebellion »: 265 000 et 4,7%

‘Curro jimenez’ « La forêt des sorcières »: 443 000 et 4,6%

« La Bourgogne, le cœur de la France »: 294000 et 2,3%

Informatif:

Le 1

‘Nouvelles 24h’: 90 000 et 18,3%

‘Newscast 1’: 1 264 000 et 9,9%

‘News 2’: 1 570 000 et 12,6%

Antenne 3

‘Advance morning news’: 91000 et 9,6%

‘Morning news’: 202000 et 14,9%

‘Antena 3 news 1’: 2 530 000 et 19,7%

‘Sports’: 2 176 000 et 17%

« Votre temps avec Roberto Brasero »: 1191000 et 9,8%

‘Antena 3 news 2’: 2 100 000 et 17,7%

Telecinco

‘News Telecinco Matinal’: 57000 et 9,2%

‘Morning Telecinco News’: 124000 et 14,4%

‘Morning Telecinco News’: 247000 et 17,8%

‘News Telecinco 15:00’: 2 084 000 et 16,2%

‘Telecinco News 21:00’: 1 807 000 et 15,4%

Quatre

« Quatre actualités sportives »: 708000 et 5,4%

le sixième

‘laSexta news 14h’: 1 194 000 et 10,1%

‘laSexta news: Jugones’: 817000 et 6,3%

‘laSexta noticias 20h’: 639000 et 7,1%

‘laSexta news: spécial’ « Crise du coronavirus »: 579 000 et 5,4%

