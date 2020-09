Lorsque le manoir chic de Priscilla Presley à Beverly Hills a été officiellement inscrit sur le marché il y a 45 ans, son méga-célèbre ex-mari Elvis Presley était toujours en vie et Gerald Ford avait succédé à Richard Nixon à la présidence des États-Unis. Le temps change tout, cependant, et même les bons moments finissent par s’arrêter. La villa de sept chambres à coucher et huit salles de bain et demie, qui s’étend sur un peu plus de 8500 pieds carrés, est maintenant sur le marché pour pas tout à fait 16 millions de dollars. Les registres de propriété n’indiquent pas exactement quand l’icône de la culture pop âgée de 75 ans a acheté la propriété ou combien elle a payé, mais ce n’était pas le cas au cours de ce millénaire.

Construite en 1951 et nichée en toute sécurité derrière d’imposantes portes sur un peu plus d’un acre dans une partie prune du 90210, la villa tentaculaire couverte de vignes bénéficie d’une sérénité chaleureuse grâce à des jardins paysagers complexes et à une végétation luxuriante qui garantit l’intimité. Le décor opulent du Vieux Monde est rempli de poutres et d’arcades en bois sombre, de cheminées en pierre ornées, de brocarts riches et de tissus à motifs. Dans l’un des salons formels, un piano à queue pour bébé se trouve dans une alcôve d’angle sous un lustre en cristal, une fenêtre en verre au plomb remplissant l’espace de lumière naturelle rosée. Les rideaux de velours suspendus à une cantonnière en fer forgé ornée offrent de l’intimité pour une table à manger tandis que la tanière somptueuse est enveloppée de lambris en bois sombre avec des portes françaises donnant sur les jardins et une cheminée qui évoque une esthétique formelle baronniale. Les chambres sont dispersées dans toute la maison sinueuse à plusieurs niveaux et comprennent une chambre du personnel, une suite d’invités séparée au sommet du garage avec entrée privée et une suite principale isolée qui comprend une chambre avec cheminée, deux salles de bains et une loggia privée entourée dans les auvents de arbres matures.

De larges escaliers descendent des terrasses intimes qui entourent la maison à une piscine étincelante et ornée de carreaux, située dans une clairière ensoleillée et entourée de terrasses en briques. Une cheminée extérieure porte le nom du domaine, Cosa Nostra, gravé dedans et il y a même un court de tennis en gazon tout sauf caché qui est en harmonie avec l’ambiance européenne de la maison.

Jonah Wilson de Hilton & Hyland a la liste.

Presley a été impliqué dans de nombreuses entreprises liées à Elvis au fil des ans, ouvrant récemment les portes de leur ancienne résidence de Nashville pour Hallmark Channel pour filmer divers films, dont «Wedding At Graceland», et une série animée pour adultes avec Netflix et Sony Pictures, intitulée «Agent King», qui se concentrera sur le travail de son ancien mari pour le gouvernement américain.

L’année dernière, Presley a vendu une maison de style ranch à Brentwood à Los Angeles pour 3,8 millions de dollars, gagnant un profit exponentiel sur les 170000 dollars payés pour la propriété en 1976, trois ans après le divorce d’Elvis et elle. La maison avait été achetée pour sa mère, et au moment où elle a été vendue, elle avait besoin de rénovations et de réparations considérables.