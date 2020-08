L’équipe qui nous a apporté le hit d’horreur Hôte est de retour avec une nouvelle idée géniale. Auteur-réalisateur hôte Rob Savage et scénariste-producteur Jed Shepherd font équipe avec Studiocanal pour un film d’horreur qui est un croisement entre un film d’évasion de prison et un film de maison hantée. L’histoire suit un groupe de prisonnières qui organisent un jailbreak, pour se retrouver face à une «présence sombre».

Je suis un grand fan de Rob Savage. J’ai d’abord pris conscience du réalisateur avec son excellent court métrage Dawn of the Deaf (regardez-le ici), et – comme tout le monde en ce moment – j’ai vraiment apprécié son récent film Host, un film d’horreur tourné sur Zoom qui a reçu une tonne de buzz bien mérité. (Nous avons même fait une vraie séance Zoom avec Savage et le casting, que vous pouvez regarder ici.) Maintenant, Savage et son co-scénariste / producteur hôte Jed Shepherd ont quelque chose de nouveau prévu, et cela semble prometteur.

Par Deadline, le projet est décrit comme «The Conjuring behind bars», et cela ressemble à un peu de The Descent a été jeté dans une bonne mesure. Savage a déclaré à la publication que le film était un «mélange du film d’évasion de prison et du film de la maison hantée, dans lequel un groupe de femmes qui organisent une tentative d’évasion infructueuse découvrent une pièce secrète qui libère une présence sombre qui maraude les couloirs la nuit. Le film aura une qualité claustrophobe semblable à The Descent.

Teresa Sutherland écrira le film, et bien qu’ils n’aient pas encore décidé s’il se déroulera aux États-Unis ou au Royaume-Uni, l’histoire concerne le folklore britannique. Savage a également ajouté: «Aucun des personnages n’est de bons gars conventionnels. Il existe donc des opportunités de choix de casting intéressants avec des acteurs jouant contre le type. Le cinéaste a également déclaré que ce film ne serait pas «une suite conventionnelle à Host», mais «plutôt un film de suivi». Savage a poursuivi: «Si Host parlait de l’horreur du verrouillage, il s’agit de la peur de retourner à l’extérieur, de la réouverture du monde. Il n’y aura pas de processus de développement conventionnel, nous y mettons donc du gaz maintenant et nous sommes en pourparlers avec divers partenaires de l’industrie à ce sujet. »

Après Host, je suis tout à fait d’accord sur tout ce que Savage veut faire ensuite, mais cela aide que ce concept sonne vraiment bien. Il y a beaucoup de potentiel ici, et il y a un moyen de faire en sorte que ce type de scénario semble à la fois familier et frais. Je suis impatient de voir comment tout cela se passe. En attendant, si vous n’avez pas encore regardé Host, rendez-vous sur Shudder et découvrez-le immédiatement.

