Le spectacle Americana Honors & Awards, qui devrait avoir lieu le 16 septembre à l’auditorium Ryman de Nashville, a été officiellement annulé avec moins d’une semaine à faire après que les organisateurs ont décidé qu’il serait trop risqué de réussir, avec ou sans une personne en personne. public. La décision intervient même si le Ryman a récemment commencé à organiser des concerts d’événements en direct avec un petit public socialement éloigné de 250 personnes.

Ce sera toujours une semaine chargée en tout ce qui concerne Americana, cependant, car le festival de musique Americana qui prend traditionnellement le contrôle de Nashville la semaine des prix est remplacé par une conférence en ligne, Thriving Roots, qui vient d’annoncer une liste supplémentaire d’invités virtuels qui comprend les Lumineers, Linda Ronstadt, Tanya Tucker, Brandy Clark, Lee Ann Womack, Kathleen Edwards et même le réalisateur M. Night Shyamalan.

Tout d’abord, cependant, la mauvaise nouvelle, via le directeur exécutif de l’Americana Music Association, Jed Hilly, qui a publié une lettre vendredi «pour vous informer que malgré tous nos espoirs, nos querelles logistiques et notre passion, nous avons conclu qu’il ne serait pas sûr de mener l’Americana Honneurs et récompenses au merveilleux et historique auditorium Ryman mercredi prochain… Nous avons soigneusement évalué les mesures de sécurité avec ou sans public. Nous concluons que si une seule personne quittait le Ryman avec le COVID-19, nous ne pourrions pas nous pardonner. Nous faisons de nouveaux plans pour célébrer les nominés et proclamer les gagnants plus tard cet automne, et nous espérons avoir des détails à ce sujet sous peu avec une date officielle d’annonce bientôt.

Hilly a exhorté les partisans à s’inscrire à la conférence, non seulement pour leur propre bénéfice, mais pour compenser les pertes encourues en annulant la conférence en personne. «Comme tant d’autres dans l’industrie, l’impact du COVID-19 a rendu les choses difficiles pour nos efforts annuels de collecte de fonds», a écrit Hilly. «Actuellement, l’équipe de Nashville se concentre sur nos racines prospères: une conférence musicale communautaire virtuelle (du 16 au 18 septembre) dans l’espoir de rassembler notre tribu en ligne et d’aider à compenser les énormes pertes que nous avons subies en raison de la pandémie et l’annulation de l’AmericanaFest 2020. Nous avons également lancé une campagne de financement pour soutenir notre fondation nouvellement créée et vous pouvez en savoir plus sur la façon de soutenir notre mission ici.

Thriving Roots a amassé une sorte de line-up all-star… au point que la plupart des aficionados de la musique roots évitent de toute façon le star system. L’ajout de Shyamalan à la liste a été inévitablement décrit dans les documents publicitaires comme une torsion, l’explication étant qu’en tant que fan de Lumineers, il participera avec Jeremiah Fraites et Wesley Schultz du groupe pour une conférence sur «l’importance de conserver le contrôle créatif de votre art. »

Un autre ajout d’un intérêt considérable est une première pour les détenteurs de laissez-passer du nouveau documentaire «Linda and the Mockingbirds», qui a été annoncé dans Variety la semaine dernière comme ayant été repris par Shout! pour la distribution en salle et à domicile cet automne. Le film, qui retrace un voyage effectué en 2019 par Linda Ronstadt, Jackson Browne et un groupe d’éducateurs et d’étudiants en musique dans un village mexicain, sera vu pour la première fois dans le cadre de Thriving Roots, au lieu de son festival du film Telluride prévu. première. Ronstadt, le réalisateur-producteur James Keach et le fondateur de l’école Los Cenzontles, Eugene Rodriguez, prendront la parole après la projection en ligne.

Les femmes dans la musique country seront au centre d’un panel nouvellement annoncé intitulé «Mesdames, vos racines sont visibles» avec Tucker, Womack et Clark. La conversation est présentée par Change the Conversation, une organisation de Nashville dédiée à l’obtention d’une représentation égale des artistes féminines dans le pays, bien que le panel examinera le chevauchement entre le pays traditionnel et l’Americana, dans lequel ces trois artistes appartiennent.

Une conversation avec l’auteure-compositrice-interprète canadienne Kathleen Edwards, qui informera la directrice du programme WFUV Rita Houston de son retour à la musique après une longue mise à pied avec son premier album en huit ans, est également ajoutée au projet de loi.

Les événements annoncés plus tôt cette semaine comprennent une série de pauses musicales entre les panels et les interviews. Parmi les interprètes: Sheryl Crow, les Mavericks, Ray Wylie Hubbard, Rodney Crowell, Ben Harper, les Cadillac Three, Courtney Marie Andrews, Lori McKenna, Low Cut Connie, Wynonna, Jeremy Ivey, Aubrie Sellers, Brent Cobb et Our Native Daughters. Le label Oh Boy fondé par John Prine réunira sa liste actuelle pour un hommage au défunt chanteur.

Parmi les autres faits saillants annoncés en août: Ken Burns en conversation avec Emmylou Harris; le cinéaste Judd Apatow interviewant les Avett Brothers; une collaboration entre les Milk Carton Kids et Lucinda Williams; une conversation entre Brandi Carlile et Yola; une conférence de Margo Price sur les valeurs artistiques; Jackson Browne discutant avec Mavis Staples; et des apparitions de Bob Weir, Chris Thile, Bela Fleck, Rosanne Cash, Bonnie Raitt, Sarah Jarosz, Sierra Hull, Taj Mahal et d’autres. Les invités non-musiciens qui se produiront vont du président / PDG de la RIAA Mitch Glazier à l’activiste Angela Davis. Les représentants de NIVA et NITO discuteront de la crise affectant la communauté de la musique live.

Pour plus d’informations sur Thriving Roots et pour vous inscrire, cliquez ici.