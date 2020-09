La Xbox série x et sa version allégée, le Xbox Series S, ils ont déjà date de sortie et prix officiel pour Mexique, après de nombreuses spéculations sur le coût supplémentaire en arrivant dans la région d’Amérique latine.

Dans notre pays ces deux consoles auront établi des prix de:

Xbox Series X: 13 999,00 pesos

Xbox Series S: 8499,00 $ pesos

Ces coûts correspondent à la surtaxe à payer pour les frais de transport, plus les taxes ajoutées au produit, en plus de l’inflation et de la licence d’échange Mexique.

Évidemment, si le coût était plat, c’est-à-dire correspondant aux 299 et 499 dollars qui coûtent aux États-Unis par lancement, cela correspondrait, selon le taux de change actuel, à:

Xbox Series X: 10735,59 pesos

Xbox Series S: 6 435,59 pesos

Cependant, à l’heure actuelle, et compte tenu de toutes les conditions de fabrication dans le contexte mondial actuel, les prix semblent correspondre au marché, malgré le surcoût (ce qui est normal et naturel en Amérique latine).

La date de lancement des deux consoles sera le 10 novembre dans le monde, avec lequel Sony est en retard dans le lancement de la PS5, qui ne semble pas encore avoir de plan de sortie précis.

En revanche, on ne sait pas exactement s’il y aura plus d’une seule version des deux consoles, qui pour l’instant seront commercialisées sur tous les marchés avec les mêmes spécifications et les mêmes composants dont on a déjà parlé ad nauseam.

La sortie du Xbox série x ce sera aussi le point de départ avant AMD présentent leurs nouvelles cartes graphiques, qui sont à la base de la construction du GPU de cette génération de consoles et qui, selon la rumeur, auront une architecture 7nm, contrairement au 8nm de NVIDIA dans sa série RTX 3000.