«The Disciple» de Chaitanya Tamhane, le premier film indien en compétition au Festival de Venise depuis 2001, se déroule sur trois périodes différentes. Il suit un aspirant interprète de musique classique, Sharad Nerulkar, joué par la débutante Aditya Modak, dans un voyage qui ressemble à celui d’un moine suivant un gourou, expérimentant le sacrifice et la solitude en cours de route.

La culture autour de la musique classique indienne est très spécifique, a expliqué Tamhane lors de la conférence de presse du film vendredi. «C’est une tradition vieille de 800 ans. Les gens qui ne le connaissent pas pensent souvent que c’est une sous-culture de niche, mourante », a-t-il déclaré. «Mais au contraire, c’est une forme d’art en constante évolution, riche et non statique, qui a impressionné et inspiré de nombreux musiciens occidentaux, dont Philip Glass, John McLaughlin et les Beatles.

Tamhane a commencé le projet sans aucune connaissance sur le sujet, a-t-il dit, mais deux ans de lecture, de voyages, d’interviews et d’assister à des concerts l’ont rendu «obsédé par cela». Cet environnement n’est pas aussi centré sur les hommes que l’on pourrait le supposer, a déclaré Tamhane. «C’était un monde dominé par les hommes, mais il a commencé à changer au 20e siècle, après l’indépendance. Pour l’instant, ce n’est même pas une question, il n’y a pas de disparité entre les sexes dans ce domaine.

Trouver un acteur capable de porter le film n’a pas été facile. Tamhane avait besoin d’un pratiquant de ce style de musique qui parlait marathi, était présent à l’écran, pouvait jouer et s’engager. «Même Aditya à un moment donné n’a pas réussi parce qu’il avait l’air différent», plaisante le réalisateur. «Nous lui avons demandé de subir une transformation et il a accepté, bien qu’il soit un professionnel occupé. C’était un acte de foi pour nous deux. Comme Aditya a passé près de 20 ans à apprendre la musique classique lui-même, le parcours de Sharad lui était très lié.

Tamhane a expliqué comment Alfonso Cuaron est devenu producteur exécutif du film après l’avoir rencontré dans le cadre du programme Rolex Mentor et Protégé Arts Initiative. «Je l’ai vu travailler sur le plateau et en post-production sur« Roma », et nous sommes devenus amis», a-t-il déclaré. «Il a été impliqué dans l’esprit pendant que j’écrivais et m’a donné des conseils sur l’édition. Sa foi et son soutien ont changé la donne. »

Lorsque Tamhane a demandé qui serait un directeur de la photographie parfait pour le projet, le DP de Cuaron, Emmanuel Lubezki, a suggéré Michal Sobocinski, dont le film «L’art d’aimer. Histoire de Michalina Wislocka »avait remporté le prix du meilleur film polonais au Festival du film de Camerimage.

«C’était un beau travail d’équipe, une excellente préparation», a déclaré Sobocinski. «Nous avons vérifié chaque éclairage, chaque couleur de mur. C’est pourquoi le film ressemble à cela. Le personnage de ce film est Mumbai lui-même. Nous ne voulions pas montrer la ville comme une carte postale. »

Tamhane, né et a grandi à Mumbai, était d’accord. «Mumbai peut influencer votre psyché, vos insécurités, vos aspirations. Comment survivre – et rester sur la voie artistique – dans cet environnement en constante évolution est devenu un conflit que nous avons essayé d’explorer.

Le producteur Vivek Gomber était heureux de soutenir le film après la précédente entrée de Tamhane à Venise, «Court», a remporté le prix du meilleur film dans la section Horizons et le prix Luigi De Laurentiis pour le réalisateur. La sélection du film à Venise a justifié sa confiance dans le projet, bien que les terribles effets du COVID-19 obscurcissent leurs plans de suivi.

«Les choses vont encore mal chez nous. Bombay est en lock-out depuis sept mois. Il y a deux jours, l’équipage a dîné ensemble à Venise pour la première fois depuis notre emballage. Il est donc difficile de commenter les projets futurs. Mais nous avons la foi. Nous sommes dans le meilleur endroit pour commencer – en première ici, à Venise, dans une si belle programmation.

Il a ajouté: «Qu’est-ce qui vient ensuite? Vous devez rouler avec les coups. Je pense que cette année, d’une manière étrange, est un bon moment pour regarder ce film, faire une pause et poser des questions plus importantes.