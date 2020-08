Nouveauté en streaming: la programmation de septembre 2020 de Arrow Video Channel

Le célèbre distributeur de films indépendants britannique Arrow Video a dévoilé sa gamme de programmes qui devraient faire leurs débuts sur leur plateforme de streaming, Arrow Video Channel, en septembre, qui comprend la parodie d’horreur classique culte. Le retour des tomates tueuses et de nouvelles saisons de titres sélectionnés! La liste complète des titres programmés pour la première peut être consultée ci-dessous!

Victimes de la mode:

Yeux de cristal

Société

La mort marche sur des talons hauts

La mort marche à minuit

Sang et dentelle noire

La reine rouge tue sept fois

La nuit Evelyn est sortie de la tombe

Le papillon taché de sang

La cinquième corde

L’étui pyjama fille

Tourbillon

Les photos interdites d’une dame au-dessus de tout soupçon

Double face

Il y a toujours de la vanille

La venue du péché

Crimes de passion

Bruyères

L’iguane et la langue de feu

Sang du Yakuza:

Cimetière d’honneur (1975)

Cimetière d’honneur (2002)

Loi Yakuza

Adolescent Yakuza

Batailles sans honneur et sans humanité

Match à mort d’Hiroshima

Guerre par procuration

Tactiques policières

Dernier épisode

Nouvelles batailles sans honneur et humanité

Nouvelles batailles sans honneur et humanité: la tête du boss

Derniers jours du boss

Malédiction de la femme aveugle

Orgies d’Edo

Enfer de torture

Gangster de rue

Detective Bureau 2-3: Allez à Hell Bastards!

Pistolet de massacre

Représailles

Gangster VIP

Gangster VIP 2

Société de la triade de Shinjuku

Chien pluvieux

Lignes telluriques

Mort ou vif

Dead or Alive 2: Tôbôsha