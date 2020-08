Après plus de deux décennies, Public Enemy retournera dans le giron de Def Jam et sortira un nouvel album sur le label intitulé What You Gonna Do When the Grid Goes Down, le 25 septembre. Leur premier single de l’album, intitulé «Fight the Power: Remix 2020 », est une adaptation moderne de leur classique révolutionnaire.

Le nouveau single présente certains des plus grands noms du hip-hop de Nas, Rapsody, Jahi et YG, à Black Thought et Questlove of The Roots, ainsi que les membres fondateurs Chuck D et Flavour Flav.

« alt = » « />

Tout comme leur chanson incendiaire originale de 1989, «Fight the Power: Remix 2020», vise le climat politique actuel, la brutalité policière et l’injustice raciale.

La chanson a ouvert le Prix ​​BET de retour à la fin juin et vient tout juste de sortir intégralement sur les plateformes de streaming.

«Les institutions culturelles sont importantes. Faire partie intégrante de l’un d’eux est un honneur accordé et à défendre », écrit Chuck D.«Chansons de Public Enemy sont pour toujours des impressions sonores dans les sables du temps. Et il est temps – c’est nécessaire – de ramener le bruit d’un endroit appelé chez soi. Def Jam. Combattez le pouvoir 2020. »

Flavour Flav dit à propos du label sur lequel ils ont fait leurs débuts: « Def Jam est comme la maison dans laquelle nous avons grandi. C’est cool d’être à la maison. »

«Comme beaucoup d’entre nous, je suis depuis longtemps un fan de Public Enemy, et le groupe a été incroyablement formateur pour moi et le chemin que je prendrais», déclare Jeff Harleston, président-directeur général de Def Jam, avocat général d’UMG.

«L’EP a toujours été un exemple vivant de la façon dont la musique peut profondément émouvoir et unir les gens, et affecter un réel changement dans la conversation nationale. Alors que nous continuons à faire face aux inégalités et à l’injustice, nous avons besoin de la voix de PE dans le dialogue national. »

Leur version précédente, «State of the Union (STFU)», était également un retrait du système et a été produit par DJ Premier. Ils ont également publié Loud is Not Enough sous le nom Enemy Radio en avril 2020.

What You Gonna Do When the Grid Goes Down sort le 25 septembre et peut être précommandé ici.