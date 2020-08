Janelle et Kaysar sont seuls dans la maison, mais leur amitié est peut-être aussi la plus authentique – est-ce que l’un d’eux doit partir?

Entrant le « Grand frère » house together aurait pu être la plus grosse erreur que Janelle et Kaysar aient jamais commise – même si aucun des deux ne savait que l’autre faisait partie du casting – mais c’est aussi fait pour une très bonne télévision.

Leur lien semble définitivement être le lien le plus authentique et le plus réel parmi tous les invités de la maison, un lien fondé sur le respect mutuel et l’amitié plutôt que sur l’alliance et la stratégie. Et pourtant, il est absolument vrai qu’ils sont désastreux pour le jeu de l’autre.

Avec tous les deux sur le bloc, leur dos était contre le mur dans la semaine 3 et nous avons été dévastés à la pensée de l’un d’eux quittant la maison si tôt. En même temps, il serait intéressant de voir ce qui arriverait à celui qui restera.

À l’heure actuelle, la maison est assez clairement dirigée par Cody et Tyler, même si le couple ne fait pas partie des alliances officielles. Ils font partie de quelques alliances clés ensemble et ils ont définitivement pris les rênes du jeu.

Nous dirions qu’après que Tyler a pris HOH cette semaine, Cody s’est habilement placé juste à côté de lui et a effectivement remplacé Memphis – qui joue à un jeu écureuil et perd rapidement confiance – avec Tyler comme nouveau tour ou mort.

Si tel est le cas, quel duo incroyablement efficace ils pourraient être dans ce jeu. Les deux sont avisés et intelligents sur ce qui se passe, les deux sont des bêtes de compétition et les deux jouent à des jeux sociaux très puissants en plus.

Ce à quoi ils doivent faire attention, cependant, c’est de briller trop tôt car cela vous permet de voir ceux qui sont dans votre ombre et ils peuvent rapidement éteindre toute cette lumière.

Dani voit tout

À l’heure actuelle, cette menace pour leur jeu pourrait provenir de l’un de leurs alliés les plus proches. Comme Memphis, Dani joue à un jeu pour elle-même, mais elle y joue aussi un peu plus intelligemment que lui.

Cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas été un peu forte cette semaine face à Bayleigh à propos du concours Power of Veto, mais dans l’ensemble, elle a une lecture incroyable sur la maison et a prouvé qu’elle était prête à faire le grand pas en cas de besoin et à planter de petites graines. de doute autrement.

En dehors de Cody et Tyler au sommet, nous dirions que Dani joue actuellement le jeu le plus dangereux. Elle est en étroite collaboration avec tant de joueurs différents, partageant des confidences et parlant de subtiles ordures à propos de tout le monde pour que cela ressemble à un club dont vous voulez faire partie.

Elle est également prête à prendre la couronne « Big Brother » de la tête de Janelle. Mais d’abord, bien sûr, elle doit lui survivre.

Douce victoire de veto

Nous ne savons pas si Memphis jouait exprès comme un idiot ou s’il ne pouvait vraiment pas voir qu’il était sur le point de remporter la victoire assez tôt dans son tour, mais son alliance semble assez sûre de ce qu’ils ont vu.

Après une semaine où il est devenu un voyou et a fait son propre truc avec les nominations et le pouvoir de veto, c’était une semaine dont il avait besoin pour prouver qu’il était un bon joueur d’équipe et il ne l’a tout simplement pas fait.

Le problème est qu’une fois que Janelle n’est plus à la maison, Memphis pourrait bien être considérée comme la plus grande menace pour la concurrence. Et même s’il fait techniquement partie d’une alliance majoritaire, personne dans cette alliance ne pense pouvoir lui faire confiance. Cela le rend remplaçable et il est très tôt pour perdre autant de confiance.

Étonnamment, le Comité (la plus grande sous-alliance de la Commission) a dominé ce jeu chaque semaine, et ils ont obtenu ce POV empilé avec leurs membres lorsque Memphis et Cody ont rejoint Tyler. Et ils ont rapidement éliminé les nominés et Bayleigh, assurant le contrôle du Comité.

Nous adorons quand « Big Brother » essaie de faire semblant pour nous à la maison qu’il y a une chance en enfer que le Veto soit utilisé alors que nous savions qu’il n’y avait aucun moyen que le gagnant éventuel Cody fasse basculer le bateau.

Il voulait tirer pour Janelle et Kaysar la semaine 1, alors bien sûr, il les veut tous les deux sur le bloc. Ce qui s’avère plus difficile à prévoir, c’est lequel d’entre eux préfère voir la maison passer en premier.

Janelle est une légende et une meilleure télé et meilleure à ce jeu, donc nous savons que « BB » lui-même adorerait la voir rester. Kaysar, cependant, peut sembler être un vote d’exception lorsque vous avez une chance de retirer la reine du jeu.

Cela dit, peu importe qui y va, c’est une saison All-Stars, il y a donc toutes les chances qu’il y ait une sorte de Battle Back. Alors que Covid fait des ravages avec les programmes télévisés d’automne, CBS n’est probablement pas vraiment pressé de conclure une émission à succès qui dure trois heures sur trois nuits.

À quel point ce serait formidable pour l’un d’entre eux de rester jusqu’à ce moment-là, puis l’autre revient dans la maison, puis tout l’enfer se déchaîne – et ensuite ils retournent probablement tout de suite dans le quartier. Mais c’est amusant de spéculer.

De plus, nous aimons vraiment leur amitié douce et authentique. Il est si rare de voir quelque chose d’aussi sain et pur à la télé-réalité et nous pensons que c’est exactement ce dont l’Amérique a besoin en ce moment.

Étoile (s) de Noël

Nous aimons une punition désagréable autant que le prochain critique, mais il y avait quelque chose de plus magique dans la punition de Noël « Baby All-Star » cette semaine après qu’Enzo lui ait fait sa Safety Suite Plus One.

Mieux encore, « Big Brother » n’a cessé d’ajouter des bébés jusqu’à ce que, à la fin de l’émission, elle en ait neuf – avec peut-être plus en route. C’était hilarant de la voir changer les couches, les apaiser, les nourrir, les faire rebondir sur ses genoux.

Mais le meilleur absolu était quand ils lui ont demandé de montrer à quel point ils sont mignons au reste de la maison et qu’elle a dû se promener vers tout le monde et faire exactement cela … parfois au milieu de la nuit.

Nous avons même adoré Enzo s’amuser, prendre le rôle de père car c’est lui qui a créé ce gâchis en donnant à Noël le Plus One en premier lieu. Le tout était tellement puant adorable, et malgré le fait qu’il soit ennuyeux, c’est un bon mouvement stratégique car il fait plus cher à la fois à la maison.

Cartes de rapport des invités de maison

Tyler Crispen et Cody Calafiore dirigent cette maison. Il faudra quelqu’un en dehors de leur (s) alliance (s) pour gagner le chef de famille ET reconnaître le pouvoir qu’ils détiennent ET les nommer avec succès ET garder l’un d’eux sur le bloc ET rassembler les voix pour les amener à changer cela de sitôt. Donc ça a l’air bien. Qualité: A +

Daniele Briones joue un jeu un peu dangereux, mais aussi incroyablement perspicace. Elle a juste besoin de l’adoucir un peu et elle sera dans une excellente position pour vraiment faire une course à ce match. Il semble que Nicole F soit peut-être son alliée la plus authentique, et nous savons qu’elle la coupera avant de la laisser gagner à nouveau. Grade: A

Enzo Palumbo joue à un jeu social incroyable, s’entend vraiment bien avec les joueurs de la nouvelle école et se montre un joueur d’équipe loyal, compétitif et fort. Il ne fait peut-être pas partie de l’alliance du pouvoir, mais nous pourrions le voir changer cela avec le temps. Catégorie B

Abbé de Noël continue de jouer un jeu fort et nous pensons que sa punition cette semaine ne l’a aidée. Elle a toujours été un grand membre de l’alliance et elle ne s’est pas fait d’ennemis dans la maison. Bien alignée, appréciée et super compétitive, elle occupe une très bonne place en ce moment. Catégorie B

Nicole Franzel a besoin d’atténuer son Janelle ouverte en piquant un peu car elle ne veut pas apparaître comme une « méchante fille » (comme elle l’a fait en choisissant Janelle comme une non-pas). Elle doit également se rappeler qu’elle est une ancienne gagnante, ce qui fera toujours d’elle une cible attrayante à éliminer. Sinon, cependant, elle est bien alignée et reste en bon état avec la plupart de la maison, donc elle est bonne pour le moment. Catégorie B

Bayleigh Dayton et Da’Vonne Rogers pourraient vouloir envisager de démêler leurs jeux ou ils vont être considérés comme un duo de pouvoir comme Janelle et Kaysar – moins les prouesses de la concurrence. Néanmoins, personne n’aime un duo (à moins qu’il ne s’agisse de son propre duo), ce qui pourrait poser des problèmes à l’un d’entre eux. Et ce serait Da’Vonne, car elle a été entendue parler à trop de gens juste assez pour semer l’incertitude. Qualité: C +

Kevin Campbell, Ian Terry et David Campbell sont dans la maison mais ne font presque rien. Ian et Kevin ont au moins de bons jeux sociaux, tandis que David est soit complètement invisible, soit montre à quel point il est nouveau dans ce jeu. S’il ne fait pas attention, il pourrait être le premier des trois remarqué. En tant qu’ancien vainqueur, Ian est intelligent pour flotter pour le moment, mais les flotteurs sont coupés, donc vous ne voulez pas le faire trop longtemps. Grade: C

Memphis Garrett est de haut en bas et partout, jouant un jeu sauvage. Le problème est qu’il s’est avéré indigne de confiance envers ceux qui lui étaient alignés. Ils pourraient avoir des oeillères pour cibler maintenant Janelle et Kaysar, mais une fois que ce duo sera rompu, il pourrait commencer à avoir l’air très tentant de se relever et de s’en aller. Si on ne peut pas lui faire confiance, il ne peut pas être ici. Qualité: C-

Janelle Pierzina et Kaysar Ridha jamais eu une chance dans cette maison une fois qu’ils y étaient tous les deux. C’est toujours un tirage au sort pour savoir qui rentrera à la maison, même si Janelle devrait être la cible d’un point stratégique. Cela dépendra probablement de qui a la meilleure campagne et le meilleur pitch et nous pensons presque que la légende réussira et se sauvera. Bien que cela la laisserait non alignée, ce serait toujours un énorme mouvement dans ce jeu. Et à partir de là, qui sait ce qu’elle pourrait faire. Qualité: D-

Chatter maison

« Ils travaillent évidemment ensemble et il était temps pour quelqu’un de faire un grand pas et je pense que je viens de le faire. » –Tyler (après avoir nommé Janelle & Kaysar) « Ce geste de Tyler, c’est juste un geste sûr. C’est un geste quelconque, tu sais? Je ne suis pas comme Nicole Franzel, je ne vais pas pleurer ou pleurnicher. Je suis un femme forte et je ne leur donnerai jamais la satisfaction de me voir bouleversée ou blessée. » –Janelle « Je suis tellement heureuse que Janelle soit dans le quartier. Enfin, un peu de karma parce qu’elle a été si méchante avec moi dans cette maison. Merci, les dieux BB. » –Nicole F (attendez, qui a été méchant avec qui?) « J’ai été dans le quartier avec Janelle quatre fois en trois saisons. Bon sang, je n’ai jamais été dans le quartier sans Janelle. » –Kaysar « Bayleigh ne fait pas partie de cette grande alliance qui dirige la maison en ce moment. » –Janelle (mais elle fait partie de la grande alliance semi-fausse) « Les gens de cette maison font des efforts extrêmes pour la beauté. Heureusement, je n’ai pas à le faire. Je pense que le plus que je fais pour ma propre beauté est l’épilation au laser sur ma poitrine et mon dos et c’est à peu près tout. » –Ian (après que Janelle a mis son visage de vampire) « J’espère choisir des joueurs plus faibles, comme Nicole Franzel, parce que je sais que je peux la battre. » –Janelle (sélection des joueurs pour la compétition Veto) « Eh bien, c’est un désastre absolu. » –Kaysar (après avoir vu les joueurs de Veto) « J’espère que nous aurons des cupcakes. J’aimerais un cupcake, s’il vous plaît. » –Da’Vonne (parlant dans son micro au concours Veto) « J’aurais dû dire non … à venir. Alors tu as eu une chance. » –Janelle (à Kaysar) « Regarde comme mes bébés sont mignons. » – Noël (après que son bébé all-stars ait demandé, elle les montre au milieu de la nuit) « En ce moment, Janelle est le diable que nous connaissons, qui pourrait être moins dangereux qu’un serpent dans l’herbe. » –Cody (se référant à Memphis – mais il n’y avait aucun moyen qu’il allait changer de nom) « J’ai l’impression de jouer avec des enfants. Je suis un joueur très OG BB. Je ne joue pas à un jeu effrayé. Je suis J’ai l’habitude de jouer avec des putes acharnées. Donc à ce stade, je vais devoir montrer à ces stars en herbe comment jouer. » –Janelle

