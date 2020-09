Disha Parmar, qui est devenu célèbre avec la vedette de Nakuul Mehta Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara, a été testé positif pour le nouveau Coronavirus. Continuer à lire.

Disha Parmar est devenu un nom familier comme Pankhudi Gupta avec Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara en face de Nakuul Mehta alias Aditya Kumar. Dans une triste nouvelle pour ses fans, l’actrice a été testée positive pour le nouveau Coronavirus. Hier, elle a subi des tests de COVID-19 et, malheureusement, ses rapports se sont révélés positifs. L’actrice n’a pas beaucoup de symptômes.

Prenant à son compte Instagram, Disha a partagé un post, dans lequel elle a parlé du diagnostic de COVID-19. Sur son histoire Instagram, elle a écrit: “Comme on dit, il n’y a pas de bon moment pour un mauvais moment, être positif n’a jamais été aussi terrible.” Dans une conversation avec le Times of India, Disha a parlé de sa détection du virus, de sa santé, de son traitement et des précautions qu’elle prend. L’actrice espérait également qu’elle se remettrait bientôt du virus, ainsi que de la crise du COVID-19 prend fin plus tôt.

A LIRE AUSSI: Shweta Tiwari testé positif pour le coronavirus? L’actrice ne se tenait pas bien il y a quelques jours

Partageant des détails, Disha a déclaré que sa mère avait été testée positive au COVID-19 il y a environ dix (10) jours. Maintenant, sa mère va mieux et se rétablit bien. Cependant, hier, elle avait subi des tests de dépistage de la maladie, car elle avait développé certains symptômes et ses résultats étaient positifs.

La talentueuse actrice a déclaré qu’elle était asymptomatique, qu’elle n’avait qu’un peu de douleur à la gorge et qu’elle se sentait fatiguée. «Nous suivions le traitement médical de ma mère et je l’ai également reçu», a réitéré Disha.

Jetez un œil à l’histoire Instagram de Disha ici:

Elle suit actuellement un traitement médical et s’est également mise en quarantaine à la maison comme sa mère. Disha a déclaré qu’ils suivaient toutes les directives nécessaires et qu’elle espère se remettre bientôt.

Non seulement cela, mais l’actrice espère également que la pandémie de coronavirus se dissipera bientôt et que tout le monde retrouvera sa vie normale. Disha a déclaré que cela avait été une période difficile pour tout le pays au cours des derniers mois. Premièrement, le pays était verrouillé, et maintenant que lentement tout s’ouvre, les cas de COVID-19 augmentent.

L’actrice a été vue pour la dernière fois dans le rôle de Jhanvi Jindal dans l’émission “ Woh Apna Sa ” en face de Sudeep Sahir. L’émission a également joué Ridhi Dogra et Kunal Karan Kapoor dans des rôles clés et a été diffusée le 20 juillet 2018.

A LIRE AUSSI: EXCLUSIF: Rajeshwari de Shaadi Mubarak: Je devais être lancé avec Narsimha, cela ne s’est pas produit; Mais j’accepte les choses

x Votre commentaire a été soumis à la file d’attente de modération